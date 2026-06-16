मंदिर से दौड़ाया और गुरुद्वारे में जाकर की हत्या, इंदौर में 71 साल के बुजुर्ग पर 31 वार
इंदौर में बुजुर्ग पर शराब के नशे में मंदिर में घुसने का आरोप. गुरुनानक कॉलोनी में पहले दौड़ाया और फिर गुरुद्वारे में पनाह लेने पहुंचे शख्स को पकड़कर किए 31 वार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 12:58 PM IST
इंदौर : अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की गुरुनानक कॉलोनी में एक बुजुर्ग की गुरुद्वारे में डंडा मारकर हत्या कर दी गई. 71 वर्षीय कैलाश मोदी एक मंदिर और 12 मथा नामक धार्मिक स्थान की देखरेख का काम करते थे. मंगलवार अल सुबह जब वे यहां पहुंचे तो शराब पिए हुए आरोपी ने उन्हें रोक लिया और विवाद के बाद डंडे से सिर पर हमला कर दिया. बुजुर्ग ने बचने के लिए दौड़ लगाई और गुरुद्वारा में छिपने का प्रयास किया पर आरोपी ने गुरुद्वारे में घुसकर बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए मौत के घाट उतार दिया.
गुरुद्वारे में घुसकर किए 31 वार
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मंदिर से हुई और हत्या की वारदात को आरोपी मुकेश शर्मा ने गुरुद्वारे में अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक मृतक कैलाश मोदी ने तकरीबन 200 मीटर का रास्ता तय कर गुरुद्वारे में छिपने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गुरुद्वारे के अंदर घुसकर तकरीबन 31 वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. ये पूरी घटना गुरुद्वारे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी बेरहमी से बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है.
मृतक व आरोपी के बीच था जमीनी विवाद
एसीपी शुभेंदु जोशी के मुताबिक, '' गुरु नानक कॉलोनी में 12 मथा नामक एक धार्मिक स्थान मौजूद है और एक मंदिर भी है, जिसके ट्रस्ट का कामकाज कैलाश मोदी नामक व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जिनके सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक कैलाश मोदी और मुकेश शर्मा के बीच काफी दिनों से जमीन संबंधित विवाद भी चल रहा था. हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है.''
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सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई जारी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रोज की तरह कैलाश मंदिर पहुंचे थे और आरोपी मुकेश शर्मा जो की अत्यधिक शराब के नशे में था, उससे कैलाश का विवाद हो गया. विवाद बढ़ते ही मुकेश शर्मा ने पास ही रखे डंडे से कैलाश मोदी पर हमला कर दिया. उन्होंने बचने का प्रयास किया और दौड़ लगाई. कैलाश गुरुद्वारे के अंदर छिपने गए पर आरोपी ने वहां घुंसकर डंडों से कई बार प्रहार किया और फरार हो गया. बुजुर्ग को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है और पुलिस गुरुद्वारे में मौजूद अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है.