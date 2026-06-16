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मंदिर से दौड़ाया और गुरुद्वारे में जाकर की हत्या, इंदौर में 71 साल के बुजुर्ग पर 31 वार

गुरुद्वारे में घुसकर किए 31 वार ( Etv Bharat )