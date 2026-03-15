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नशे में धुत बेटे ने की पिता की हत्या; मामूली झगड़े में सिर पर ईंट से किया था हमला

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान राजेश (55) निवासी जेल चुंगी के रूप में हुई है.

नशे में धुत बेटे ने की पिता की हत्या.
नशे में धुत बेटे ने की पिता की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 6:55 AM IST

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मेरठ: नशे में धुत बेटे ने ईंट से पिता के सिर पर घातक वार किया, जिससे पिता की मौत हो गई. आरोपी ने खुद की भी जान लेने की कोशिश की. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेल चुंगी इलाके की है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान राजेश (55) निवासी जेल चुंगी के रूप में हुई है. आरोपी बेटे अमन को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

एसपी सिटी ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली कि नशे में पिता-पुत्र के बीच झगड़ा हुआ. इसमें बेटे अमन ने ईंट से पिता राजेश के सिर पर हमला कर दिया. इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजेश को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त दोनों नशे की हालत में थे. मृतक राजेश मूलत: बिहार के जिला मोतीहारी का रहने वाला था. वह करीब 20 वर्ष से मेरठ के जेलचुंगी इलाके में रहता था. राजेश नगर निगम की दुकानों में रहकर कबाड़ का काम करता था. उसके साथ बड़ा बेटा अमन भी रहता था.

पिता-पुत्र के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. नशे में धुत अमन ने गुस्से में आकर पिता के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे राजेश की मौत हो गई. इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी अमन ने चाकू से अपनी कलाई काटकर जान देने की कोशिश की.

लहूलुहान हालत में दुकान के भीतर ही बैठा रहा. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है.

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