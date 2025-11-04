ETV Bharat / state

शराब के नशे में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, 2 घंटे बाद हाइड्रोलिक क्रेन से नीचे उतारा

पुलिस के अनुसार यही युवक इससे पहले दो बार शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है.

Young man climbed a mobile tower
मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में मंगलवार को एक युवक 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा. यह नजारा देख लोगों ने हरमाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शराब के नशे में करीब 2 घंटे तक युवक टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा. आखिरकार पुलिस ने हाइड्रोलिक क्रेन बुलवाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा. बताया जा रहा है कि युवक नशे में टावर पर चढ़ गया था.

पहले नीचे उतारा, फिर लिया हिरासत में: हरमाड़ा थाना अधिकारी उदय सिंह यादव के मुताबिक हरमाड़ा थाना इलाके में लोहा मंडी के पास मंगलवार को निवाई निवासी सुरेश उर्फ लंबू 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी, जिसके माध्यम से युवक टावर की ऊंचाई पर पहुंच गया. लोगों की भीड़ को देखकर युवक ज्यादा ड्रामा करने लगा. युवक से समझाइश करके नीचे उतारने का प्रयास किया गया. लेकिन युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ. सूचना पर पहुंची हरमाड़ा थाना पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से टावर के नीचे सुरक्षा इंतजाम किए. पुलिस ने फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक क्रेन मंगवा कर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा. पुलिस ने युवक को विरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

पढ़ें: नाबालिग प्रेमिका की शादी करा रहे हैं परिजन...कहकर टावर पर चढ़ा युवक

तीसरी बार चढ़ा मोबाइल टावर पर: पुलिस के अनुसार युवक शराब के नशे में था. शराब पीकर ड्रामा करने के लिए वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. इससे पहले भी युवक दो बार मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है. जनवरी 2025 और सितंबर 2025 में भी शराब पीकर मोबाइल टायर पर चढ़ गया था. नशा उतरने के बाद खुद ही मोबाइल टावर से नीचे भी उतर गया था. इस तरह की हरकत करने के लिए पहले पुलिस ने युवक को थाने में भी बंद किया था.

TAGGED:

YOUTH WAS LOWERED FROM CRANE
HYDRAULIC CRANE USED FOR YOUTH
HIGH VOLTAGE DRAMA ON TOWER
मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
DRUNK YOUTH CLIMBED MOBILE TOWER

