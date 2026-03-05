ETV Bharat / state

नशे में धुत दारोगा ने कार से कई लोगों को मारी टक्कर, दो बच्चों समेत 6 घायल

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में नशे में धुत एक दारोगा ने सड़क पर अपनी कार दौड़ा दी. इस दौरान दारोगा ने कई लोगों को टक्कर मारी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने दारोगा को कार से बाहर निकालकर उसके साथ धक्कामुक्की की. हालांकि मौके पर पहुंचे उसके साथी सिपाही उसे सुरक्षित निकालकर वहां से फरार हो गए.

होली के जश्न में डूबी पुलिस: दारोगा की कार से हुई इस टक्कर में दो बच्चे और एक पुरुष समेत 6 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह पूरी घटना बंडा थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार को पुलिसकर्मी होली का जश्न मना रहे थे. बताया जा रहा है कि थाने की पुलिस नशे में धुत थी और इसी दौरान दारोगा योगेश शर्मा अपनी निजी कार लेकर सड़क पर निकल आया.