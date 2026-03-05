नशे में धुत दारोगा ने कार से कई लोगों को मारी टक्कर, दो बच्चों समेत 6 घायल
शाहजहांपुर में गुरुवार को पुलिस कर्मचारी होली का जश्न मना रहे थे. कई पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर सड़कों पर घूमते नजर आए.
Published : March 5, 2026 at 9:35 PM IST
शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में नशे में धुत एक दारोगा ने सड़क पर अपनी कार दौड़ा दी. इस दौरान दारोगा ने कई लोगों को टक्कर मारी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने दारोगा को कार से बाहर निकालकर उसके साथ धक्कामुक्की की. हालांकि मौके पर पहुंचे उसके साथी सिपाही उसे सुरक्षित निकालकर वहां से फरार हो गए.
होली के जश्न में डूबी पुलिस: दारोगा की कार से हुई इस टक्कर में दो बच्चे और एक पुरुष समेत 6 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह पूरी घटना बंडा थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार को पुलिसकर्मी होली का जश्न मना रहे थे. बताया जा रहा है कि थाने की पुलिस नशे में धुत थी और इसी दौरान दारोगा योगेश शर्मा अपनी निजी कार लेकर सड़क पर निकल आया.
स्थानीय लोगों ने कार को घेरा: दारोगा ने सड़क पर निकलते ही कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया. जैसे ही दारोगा को कार से बाहर निकाला गया, लोगों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी. इसी बीच कुछ अर्धनग्न पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दारोगा को भीड़ से छुड़ाकर भाग निकले. गुरुवार को शाहजहांपुर में पुलिस होली का जश्न मना रही थी और कई पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर सड़कों पर घूमते नजर आए.
नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था: दारोगा ने जमकर शराब पी रखी थी और नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए उसने 6 लोगों को चोट पहुंचाई. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. सख्त कार्रवाई की जाएगी. घायल सुनील सिंह ने बताया कि वह अपनी दो बेटियों पारुल और सलोनी के साथ बाइक पर खुटार जा रहा था. तभी तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी जिससे पिता और दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गए.
