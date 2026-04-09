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घरेलू हिंसा की रोंगटे खड़े करने वाली वारदात: लहूलुहान पूजा लखनऊ रेफर, आरोपी फ़रार

दियोरिया थानाध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि कि घटना की जानकारी मिली है. पति की तलाश में दबिश दी जा रही है.

पीलीभीत के नशेड़ी पति का कारनामा.
पीलीभीत के नशेड़ी पति का कारनामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 12:50 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
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पीलीभीत: जिले में एक नशेड़ी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. विवाद के बाद पति ने अपने दांतों से पत्नी की नाक काटकर अलग कर दी. गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल ले जाया गया. वहां से बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है. घटना दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव महेशापुर की है.

दियोरिया थानाध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि कि घटना की जानकारी मिली है. पीड़ित महिला को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. आरोपी पति फरार हो चुका है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. परिजनों से तहरीर लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव महेशापुर की रहने वाली पूजा देवी (30) का बुधवार देर रात अपने पति अमन कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस समय अमन कुमार शराब के नशे में धुत था. विवाद इतना बढ़ गया कि आपा खोते हुए अमन ने पूजा के चेहरे पर हमला कर दिया और उसकी नाक को दांतों से जोर से काट लिया.

यह हमला इतना घातक था कि पूजा की नाक के मांस का एक हिस्सा कटकर शरीर अलग हो गया. वहां चीख-पुकार मच गई. यह सुनकर जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, पूजा लहूलुहान होकर तड़प रही थी. पत्नी की हालत देख और पकड़े जाने के डर से आरोपी पति मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गया.

अस्पताल में मची अफरातफरी: परिजन आनन-फानन में पूजा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. वहां मौजूद चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल प्राथमिक उपचार दिया. हालांकि, नाक का हिस्सा अलग हो जाने के कारण संक्रमण और जटिलता का खतरा बढ़ गया था. ENT विभाग के विशेषज्ञों ने प्राथमिक जांच के बाद महिला की हालत को गंभीर बताया और उसे बेहतर इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए लखनऊ हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

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Last Updated : April 9, 2026 at 1:26 PM IST

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