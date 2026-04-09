ETV Bharat / state

घरेलू हिंसा की रोंगटे खड़े करने वाली वारदात: लहूलुहान पूजा लखनऊ रेफर, आरोपी फ़रार

पीलीभीत: जिले में एक नशेड़ी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. विवाद के बाद पति ने अपने दांतों से पत्नी की नाक काटकर अलग कर दी. गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल ले जाया गया. वहां से बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है. घटना दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव महेशापुर की है.

दियोरिया थानाध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि कि घटना की जानकारी मिली है. पीड़ित महिला को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. आरोपी पति फरार हो चुका है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. परिजनों से तहरीर लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, दियोरिया थाना क्षेत्र के गांव महेशापुर की रहने वाली पूजा देवी (30) का बुधवार देर रात अपने पति अमन कुमार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस समय अमन कुमार शराब के नशे में धुत था. विवाद इतना बढ़ गया कि आपा खोते हुए अमन ने पूजा के चेहरे पर हमला कर दिया और उसकी नाक को दांतों से जोर से काट लिया.