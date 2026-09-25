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शराबी शिक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज, प्रधानपाठक और शिक्षक निलंबित

दोनों गुरुओं पर स्कूल के दौरान शराब पीकर आने और नशे की हालत में स्कूल में उत्पात मचाने का आरोप है.

DRUNKEN TEACHERS SUSPEND
जांजगीर चांपा शिक्षक निलंबित (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 1:39 PM IST

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जांजगीर चांपा: जिले के पामगढ़ ब्लॉक और बलौदा ब्लॉक में स्थित प्राथमिक स्कूल के टीचर और प्रधानपाठक ने शिक्षा के मंदिर को मदिरालय बना दिया है. बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहे हैं.

शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई

जांजगीर-चांपा जिला के पामगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला भाटापारा भुईगांव के प्रधानपाठक योगेश्वर सिंह कंवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में प्रधानपाठक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और छात्रा छात्राओं को पढ़ाने की बजाय शिक्षिकाओं को परेशान करते नजर आए. इस बात की सूचना मिलने पर जनप्रतिनिधि स्कूल पहुंचे. पंचायत प्रतिनिधि ने उन्हें इस हालत में स्कूल आने से मना किया तो प्रधान पाठक पंचायत प्रतिनिधि से विवाद करने लगे और दुर्व्यवहार किया.

Suspension order of drunken teachers
शराबी शिक्षकों का निलंबन आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

दूसरा मामला 19 सितंबर का है. बलौदा ब्लॉक के नवीन शासकीय प्राथमिक शाला परसदा का है. यहां पदस्थ शिक्षक ललित राम भारद्वाज नशे की हालत में स्कूल पहुंचे. टीचर को नशे की हालत में देख छात्रों ने इसकी सूचना परिजनों को दी. परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक को घर जाने की सलाह दी लेकिन शिक्षक ललित राम भारद्वाज नशे की हालत में जमीन पर बैठकर बिना होश हवाश के बड़बड़ाते नजर आए.

Suspension order of drunken teachers
शराबी शिक्षकों का निलंबन आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधानपाठक और शिक्षक को किया निलंबित

दोनों ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ. जिसके बाद कलेक्टर ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने भुइगाव के प्रधान पाठक योगेश्वर सिंह कंवर और परसदा नवीन प्राथमिक शाला के एलबी शिक्षक ललित राम भारद्वाज को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जवाब नहीं आने पर दोनों को निलंबित कर दिया.

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शराबी टीचर पर कार्रवाई
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