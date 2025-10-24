ETV Bharat / state

शराब के नशे में मजदूर ने तीन महीने के बेटे को खाई में फेंका, फिर खुद कूदकर दी जान

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शराब के नशे में धुत एक मजदूर ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद तीन महीने के मासूम बेटे को खाई में फेंक दिया और खुद भी खाई में छलांग लगा दी. ग्रामीणों ने किसी तरह मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक की पत्नी बदहवास है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पड़ताल तेज कर दी है.

नशे में खुद भी खाई में कूदा युवक: मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति लंबे समय से शराब का आदी था और नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था. पति ने विवाद के बाद तीन महीने के मासूम बेटे को खाई में फेंक दिया और खुद भी खाई में कूद गया. आनन-फानन में ग्रामीणों ने किसी तरह मजदूर को गहरी खाई से बाहर निकाला और नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

पत्नी के मायके जाने की बात से हुआ खफा: लैंसडाउन कोतवाल विनय कुमार के मुताबिक, मृतक की पहचान 30 वर्षीय पौड़ी निवासी के रूप में हुई है. उसका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. गुस्से में पत्नी अपने तीन महीने के बच्चे को लेकर मायके जाने की बात कहने लगी. इस पर नशे में धुत पति ने पत्नी की गोद से बच्चे को छीन लिया और सड़क किनारे गहरी खाई में फेंक दिया. मासूम के खाई में गिरने के बाद दंपति ने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. इसके बाद पति ने भी उसी खाई में छलांग लगा दी. ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को बाहर निकाला और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.