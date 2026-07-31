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नशे में धुत चालक ने दौड़ाई यात्रियों से भरी रोडवेज, परिचालक और पुलिस ने पीछा कर रुकवाया, चालक डिटेन

झालावाड़: भोपाल से कोटा जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों की जान सांसत में आ गई. दरअसल, शनिवार को नशे में धुत चालक ने बिना परिचालक बस को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया. इससे यात्रियों में हडकंप मच गया. कुछ देर बाद बस रोड पर लहराने लगी. सूचना मिलने के बाद परिचालक और पुलिस ने बस का पीछा किया. बस को रुकवाया गया और चालक को हिरासत में ले लिया.

मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली एएसआई राधेश्याम मालव ने बताया कि कोटा डिपो की रोडवेज बस भोपाल से कोटा जा रही थी. रास्ते में बस झालावाड़ डिपो पहुंची थी. यहां चालक नशे की हालत में परिचालक यूनुस खान को छोड़ बस लेकर रवाना हो गया. बस में उस समय करीब 50 से 60 यात्री सवार थे. बस में परिचालक नहीं होने और चालक की संदिग्ध हालत देखकर यात्रियों ने बस रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने उनकी एक नहीं सुनी. जिससे बस में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.