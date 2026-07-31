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नशे में धुत चालक ने दौड़ाई यात्रियों से भरी रोडवेज, परिचालक और पुलिस ने पीछा कर रुकवाया, चालक डिटेन

रोडवेज बस चालक इस कदर नशे में धुत था कि परिचालक को भी छोड़ गया.

Roadways bus parked at the stand
स्टेंड पर खड़ी रोडवेज बस (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 6:52 PM IST

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झालावाड़: भोपाल से कोटा जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों की जान सांसत में आ गई. दरअसल, शनिवार को नशे में धुत चालक ने बिना परिचालक बस को तेज रफ्तार में दौड़ा दिया. इससे यात्रियों में हडकंप मच गया. कुछ देर बाद बस रोड पर लहराने लगी. सूचना मिलने के बाद परिचालक और पुलिस ने बस का पीछा किया. बस को रुकवाया गया और चालक को हिरासत में ले लिया.

मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली एएसआई राधेश्याम मालव ने बताया कि कोटा डिपो की रोडवेज बस भोपाल से कोटा जा रही थी. रास्ते में बस झालावाड़ डिपो पहुंची थी. यहां चालक नशे की हालत में परिचालक यूनुस खान को छोड़ बस लेकर रवाना हो गया. बस में उस समय करीब 50 से 60 यात्री सवार थे. बस में परिचालक नहीं होने और चालक की संदिग्ध हालत देखकर यात्रियों ने बस रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने उनकी एक नहीं सुनी. जिससे बस में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

पढ़ें: नशे में धुत कार सवार युवकों ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 4 घायल, बूंदी में हेड कांस्टेबल को वाहन ने कुचला

घटना की सूचना मिलते ही रोडवेज डिपो पुलिस चौकी और कोतवाली पुलिस परिचालक यूनुस खान को लेकर बस के पीछे रवाना हुए. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार चलती हुई बस को पुलिस ने रुकवाया. चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उसका मेडिकल कराया गया है. इधर राधेश्याम मालव ने बताया कि समय रहते बस को रुकवा लिया गया बस में करीब 50 यात्री सवार थे ऐसे में कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी. एएसआई ने बताया कि बाद में रोडवेज प्रशासन ने बस को सुरक्षित डिपो पहुंचाया और दूसरे चालक की व्यवस्था कर यात्रियों को कोटा के लिए रवाना किया.

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