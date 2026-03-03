ETV Bharat / state

गुरुग्राम में नशे में धुत कार ड्राइवर का तांडव, कई लोगों को रौंद डाला, लोगों ने की जमकर पिटाई

गुरुग्राम : हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम के ज्योति पार्क मंडी इलाके में सोमवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक नशे में धुत कार चालक ने अपनी सफेद रंग की ब्रेजा कार से कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कार ने लोगों को रौंदा : मिली जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 8 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक सफेद रंग की ब्रेजा कार बेहद तेज रफ्तार और अनियंत्रित तरीके से मंडी क्षेत्र में दाखिल हुई. कार चालक नशे में इस कदर धुत था कि उसे राहगीरों का अंदाजा नहीं रहा और उसने एक के बाद एक 3 से 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घायल सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगे.

गुरुग्राम में नशे में धुत कार ड्राइवर का तांडव (Etv Bharat)

कार ड्राइवर की पिटाई : हादसे के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद गुस्साई भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया और चालक को पकड़ लिया. लोगों का आरोप है कि चालक पूरी तरह नशे की हालत में था और कार चलाने की स्थिति में नहीं था. स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

कार को कब्जे में लिया गया : वहीं ​पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान रितीश के रूप में हुई है, जो बादली का रहने वाला बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी की कार को कब्जे में ले लिया है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि नशे की पुष्टि की जा सके.