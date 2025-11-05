ETV Bharat / state

शराब के नशे में उप जेलर ने किया हंगामा, साथी जेल प्रहरी से की मारपीट, डीआईजी ने किया सस्पेंड

जहाजपुर जेल में उप जेलर ने शराब के नशे में काफी ​हंगामा किया. इसके चलते जेल डीआईजी ने उप जेलर का सस्पेंड कर दिया.

Scene during the ruckus
हंगामे के दौरान का दृश्य (ETV Bharat Bhilwara)
भीलवाड़ा: जिले की जहाजपुर जेल में उप जेलर ने मंगलवार देर रात शराब पीकर हंगामा खड़ा कर अपने ही साथी एक सिपाही से मारपीट कर दी. उप जेलर के इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं जहाजपुर थाना पुलिस ने शराबी जेलर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया. इस मामले में बुधवार को जेल डीआईजी ने उप जेलर को सस्पेंड कर दिया.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिले की जहाजपुर जेल में तैनात नागौर के पीलवा थाना क्षेत्र के बागोट गांव निवासी उप जेलर ओमप्रकाश पुत्र रतनाराम जाट ने मंगलवार शाम शराब के नशे में हंगामा कर दिया. उप जेलर ने शराब के नशे में अपने साथी जेल प्रहरी मोहन सिंह से मारपीट कर दी. साथी के साथ मारपीट के बाद भी उप जेलर का नशा काफूर नहीं हुआ. हंगामे को देखते हुए जहाजपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर शराब के नशे में धुत जेलर ओमप्रकाश के खिलाफ शांति भंग के आरोप सहित धारा 115(2), 126(2) बीएनएस में मामला दर्ज किया. उप जेलर का मेडिकल करवाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

उप जेलर का मामला सामने आने के बाद तुरंत उदयपुर-कोटा-अजमेर रेंज के उदयपुर जेल डीआईजी राजेंद्र कुमार ने आरोपी उप जेलर के निलंबन आदेश जारी किए. निलंबन आदेश के अनुसार, भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर कस्बे में स्थित उप कारागृह में उप जेलर ओमप्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं नियम-1958 के नियम-13 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय कारागृह कोटा में रहेगा.

