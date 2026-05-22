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कोटा में शराब के नशे में कांस्टेबल ने मचाया हुड़दंग, दुकानदार और राहगीरों से की मारपीट, एसपी ने किया निलंबित

एसपी तेजस्विनी गौतम ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल अजीत को निलंबित कर दिया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई.

नशे में कांस्टेबल का सड़क पर हुड़दंग
नशे में कांस्टेबल का सड़क पर हुड़दंग (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 10:50 AM IST

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कोटा: शहर में तैनात एक कांस्टेबल के शराब के नशे में सड़क पर हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है. यह मामला बुधवार रात का है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद कोटा शहर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया. नयापुरा थाना पुलिस ने उसे शांतिभंग में गिरफ्तार भी किया था. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

आरोपी कांस्टेबल का नाम अजीत बताया जा रहा है. उसने बुधवार रात पुलिस लाइन के बाहर स्थित एक फास्ट फूड शॉप पर जमकर हंगामा मचाया. कांस्टेबल पिज्जा सर्व करने में देरी होने पर नाराज था. उसने शराब के नशे में दुकानदार से गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. इसके साथ ही राहगीरों के साथ भी बदतमीजी की. यहां तक कि दुकान का सामान उठाकर फेंकने लगा. काफी देर तक हुड़दंग चलता रहा. स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पढ़ें: डूंगरपुर: ड्यूटी के दौरान नशे में होने की शिकायत मिलने पर कांस्टेबल निलंबित

पीड़ित दुकानदार रामू अग्रवाल ने बताया कि बुधवार रात को कांस्टेबल अजीत शराब के नशे में आया था. उसने पिज्जा की मांग की. लोग पिज्जा तैयार कर रहे थे, लेकिन उसे बनने में समय लग रहा था. इसी बात को लेकर अजीत भड़क गया. उसने गाली-गलौज शुरू कर दी, यहां तक कि दुकान का वीडियो भी बनाने लगा. उन्होंने भी उसका वीडियो बनाया. इसके बाद वह और गुस्सा हो गया और मारपीट शुरू कर दी. दुकान पर बैठे उसके भांजे के साथ भी मारपीट की. खुद के कपड़े फाड़कर बदतमीजी शुरू कर दी. यहां तक कि वह सड़क से गुजर रहे राहगीरों के साथ धक्का-मुक्की करने लगा और वाहनों को गिराने लगा. दुकान का सामान भी फेंकने लगा, जिससे रास्ता जाम जैसी स्थिति बन गई. वह काफी अधिक नशे में था. इस संबंध में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नयापुरा थाने से पुलिस पहुंची और उसे पकड़कर ले गई. उसके खिलाफ शिकायत भी दी गई है.

निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू: कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना था कि कांस्टेबल अजीत के संबंध में सूचना मिली थी. इस मामले में शांतिभंग के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. शराब के नशे में होने के चलते उस पर कार्रवाई की गई है. इस तरह के आचरण पर उसे निलंबित कर दिया गया है. मामले में विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

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