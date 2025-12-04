चंडीगढ़ में नशे में धुत एएसआई ने 10 गाड़ियों को मारी टक्कर, स्कूल बस से भी हुई भिड़ंत, लोगों ने कार रोककर की पूछताछ
चंडीगढ़ में नशे में धुत एएसआई ने तेज रफ्तार में 10 गाड़ियों को टक्कर मारी और स्कूल बस से भिड़ गया.
Published : December 4, 2025 at 2:12 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के कैंबवाला रोड पर मंगलवार दोपहर करीब 12:20 बजे बड़ा हादसा होते-होते टल गया. चंडीगढ़ पुलिस के एएसआई दलजीत सिंह ने कथित रूप से नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए सड़क पर अफरातफरी मचाई. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो एएसआई लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए रास्ते में कम से कम 10 गाड़ियों को टक्कर मारता चला गया, जिसके कारण राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई.
स्कूल बस से भी हुई भिड़ंत: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ दूरी आगे बढ़ते ही एएसआई की कार सामने से आ रही एक स्कूल बस से टकरा गई. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि उसकी कार मौके पर ही रुक गई और बड़ा हादसा होने से बच गया. गनीमत रही कि टक्कर के समय बस में सवार बच्चों और आसपास मौजूद लोगों को कोई चोट नहीं आई, वरना स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी.
लोगों ने कार रोककर पूछताछ की: टक्कर के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार की खिड़की खोलकर एएसआई से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने भीड़ के साथ बदतमीजी शुरू कर दी. इस दौरान कई लोगों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें भीड़ उसे कड़ी फटकार लगाते हुए दिखाई दे रही है. एक महिला पुलिसकर्मी ने भी उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह कार से बाहर आने को तैयार नहीं हुआ.
लोगों ने खींचकर बाहर निकाला: इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मिलकर उसे जबरदस्ती कार से बाहर निकाला. कार में टक्कर के कारण एएसआई की कार का शीशा टूट गया और उसके चेहरे पर चोट भी आई.
मामला आपसी समझौते से सुलझने का दावा: घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. हालांकि बाद में एएसआई और प्रभावित वाहन मालिकों के बीच मामला आपसी समझौते के जरिए निपटा लेने की बात कही जा रही है. गनीमत रही कि हादसे के समय कोई पैदल यात्री या साइकिल सवार वहां मौजूद नहीं था, वरना घटना अधिक गंभीर रूप ले सकती थी.
