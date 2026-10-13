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गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा के स्वागत में जींद में गूंजेंगे ढोल-नगाड़े, गांव के स्टेडियम में 5-7 हजार लोगों के खाने-बैठने की व्यवस्था

नीरू ढांडा के स्वागत की तैयारी ( ETV Bharat )

जींद: एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा के स्वागत के लिए जींद में भव्य आयोजन किया जाएगा. बुधवार को ढोल-नगाड़ों की गूंज और उत्साह के बीच नीरू का अभिनंदन किया जाएगा. जींद के ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर से उनके पैतृक गांव संगतपुरा तक स्वागत कार्यक्रम आयोजित होगा. इस दौरान जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा.

कई मंत्री कार्यक्रम में लेंगे हिस्साः नीरू ढांढा के स्वागत समारोह में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शामिल होंगे. जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए ग्रामीणों और आयोजनकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां की हैं.

नीरू ढांडा के स्वागत के लिए गांव में तैयारी (ETV Bharat) 5 से 10 हजार लोगों के लिए व्यवस्था: गोल्डन गर्ल के सम्मान में संगतपुरा गांव के स्टेडियम में विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा. यहां 5 से 10 हजार लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था की जाएगी. बड़ी संख्या में ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों के समारोह में पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.