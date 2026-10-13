गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा के स्वागत में जींद में गूंजेंगे ढोल-नगाड़े, गांव के स्टेडियम में 5-7 हजार लोगों के खाने-बैठने की व्यवस्था
जींद में गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा का भव्य स्वागत किया जायेगा. इसके लिए तैयारी जारी है.
Published : October 13, 2026 at 4:03 PM IST
जींद: एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाली गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा के स्वागत के लिए जींद में भव्य आयोजन किया जाएगा. बुधवार को ढोल-नगाड़ों की गूंज और उत्साह के बीच नीरू का अभिनंदन किया जाएगा. जींद के ऐतिहासिक जयंती देवी मंदिर से उनके पैतृक गांव संगतपुरा तक स्वागत कार्यक्रम आयोजित होगा. इस दौरान जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा.
कई मंत्री कार्यक्रम में लेंगे हिस्साः नीरू ढांढा के स्वागत समारोह में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा शामिल होंगे. जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए ग्रामीणों और आयोजनकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां की हैं.
5 से 10 हजार लोगों के लिए व्यवस्था: गोल्डन गर्ल के सम्मान में संगतपुरा गांव के स्टेडियम में विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा. यहां 5 से 10 हजार लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था की जाएगी. बड़ी संख्या में ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों के समारोह में पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन को लेकर गांव में उत्साह का माहौल है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
नीरू की उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र को गर्वः नीरू ने अपनी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा के दम पर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी सफलता से परिवार और गांव ही नहीं, बल्कि पूरे जींद जिले में खुशी की लहर है. उनकी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा है और यह संदेश देती है कि मजबूत इरादों और निरंतर मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.
ढोल-नगाड़ों के साथ होगा भव्य अभिनंदन होगाः सरपंच प्रतिनिधि सुनील ढांडा ने बताया कि "बुधवार को नीरू का भव्य स्वागत किया जाएगा. जयंती देवी मंदिर से संगतपुरा तक ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन होगा. इसके लिए पूरी ढांडा खाप, आसपास के गांवों को निमंत्रण दिया गया है. गांव के स्टेडियम में हजारों लोगों के बैठने और भोजन की व्यवस्था की गई है." उन्होंने कहा कि "नीरू की उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और उनके सम्मान में यह आयोजन उत्साहपूर्वक किया जा रहा है."