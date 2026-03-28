ETV Bharat / state

कोडीन कफ मामले में फरार आरोपी प्रशांत के घर के बाहर बजी डुगडुगी

वाराणसी: नशीले कोडीन नियुक्त कफ़ सिरप की सप्लाई के मामले में शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी है. वह अब तक पकड़ से दूर है, लेकिन जांच करने वाली टीम लगातार शुभम पर दबाव बनाने के लिए उसके करीबियों पर कार्रवाई कर रही है. शुभम के पिता की गिरफ्तारी के साथ ही कई और लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. इस प्रकरण में शुभम जायसवाल के सबसे करीबी प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू के घर पुलिस ने मुनादी करवाते हुए डुगडुगी बजवाने का काम किया है. पुलिस ने उसके महरौली और महमूरगंज स्थित आवास पर नोटिस चस्पा करने के बाद 30 मार्च तक एसीजेएम फास्ट्रेक कोर्ट में उसे उपस्थित होने के लिए कहा है. उपस्थित न होने की स्थिति में कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. प्रशांत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और वह अब तक पकड़ में नहीं आया है. जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है.





इस बारे में कोतवाली में दर्ज मुकदमे की जांच कर रहे कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह का कहना है कि दर्ज हुए मुकदमे में शुभम जायसवाल का बेहद करीबी प्रशांत उपाध्याय लंबे वक्त से फरार है. उसे कोर्ट से कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए उसके महरौली और महमूरगंज स्थित मकान पर धारा 84 की कार्रवाई करवाई गई है. पुलिस ने दोनों जगह पर प्रशांत उपाध्याय के घर के बाहर नोटिस चश्मा किया है.





इसके पहले 9 जनवरी 2026 को प्रशांत उपाध्याय के घर एसीपी कोतवाली विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में छापेमारी हुई थी. कोडिन कफ़ सिरप कांड में दर्ज मुकदमें के प्रकरण में पुलिस उसके घर पहुंची थी. एसीपी का कहना है कि मुकदमे के संदर्भ में प्रशांत के मकान में छापेमारी की जा चुकी है और उसमें कई दस्तावेज में मिले. जिसे जब्त किया गया, लेकिन प्रशांत घर पर नहीं मिला था प्रशांत की दो फार्म राधिका एंटरप्राइजेज और राजेंद्र ड्रग एजेंसी का शैली ट्रेडर्स से क्या संदर्भित मामला है और दोनों के बीच व्यापार कैसे हो रहा था, इसकी जांच भी की जा रही है. शुभम के साथ मिलकर प्रशांत ने करोड़ों रुपए के कफ सिरप का कारोबार किया है. जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया जाना जरूरी है.

ये भी पढे़ंः वाराणसी की नागरी नाटक मंडली: 117 साल पुराना रंगमंच, जिसने हिंदी थिएटर को दिया नया आयाम