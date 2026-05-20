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ऑनलाइन दवा कारोबार के खिलाफ केमिस्ट एकजुट: राजस्थान में बंद रही दवा की दुकानें, व्यापारियों ने कहा- 'AI से बन रहे फर्जी प्रिस्क्रिप्शन'

जोधपुर में बंद रही दवा की दुकानें ( ETV Bharat Jodhpur )