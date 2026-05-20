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ऑनलाइन दवा कारोबार के खिलाफ केमिस्ट एकजुट: राजस्थान में बंद रही दवा की दुकानें, व्यापारियों ने कहा- 'AI से बन रहे फर्जी प्रिस्क्रिप्शन'

जोधपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ सहित राजस्थान के अधिकांश शहरों में मेडिकल स्टोर बंद रहे. रैली निकाल कर प्रशासन को ज्ञापन दिया.

drug stores strike in Rajasthan
जोधपुर में बंद रही दवा की दुकानें (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 1:58 PM IST

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जोधपुर/ बूंदी/ चित्तौड़गढ़: ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दवाइयों की बिक्री के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत बुधवार को राजस्थान के कई शहरों में प्रमुख दवा बाजार बंद रहे. जोधपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में केमिस्टों ने हड़ताल कर सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

जोधपुर में आल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दवाइयों की बिक्री के विरोध में बुधवार को जोधपुर के प्रमुख दवा बाजार बंद रहे. इनमें होलसेल व्यापारी भी शामिल थे. हड़ताल के दौरान होलसेल व्यापारियों सहित मेडिकल स्टोर संचालकों ने कहा कि कोविड में उन्होंने सरकार का सहयोग करते हुए ऑनलाइन व्यवस्था का समर्थन किया था, लेकिन अब इससे छोटे मेडिकल स्टोरों को भारी नुकसान हो रहा है. इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही. जोधपुर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप वरधानी ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनचाहा डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है.

राजस्थान केमिस्ट एलायंस के सदस्य देवेश कच्छवाह ने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन तेज किया जाएगा. केमिस्टों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एआई से फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दवाइयां मंगवाई जा रही हैं, जबकि दवा की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है. बिना प्रिस्कप्शन के भी दवाइयों की अवैध बिक्री हो रही हैं. इसका सीधा नुकसान दवा दुकानदारों को उठाना पड़ रहा हैं. ऑनलाइन प्लेटफार्म से मंगाई गई दवाएं डॉक्टर ने लिखी भी है या नहीं, इसकी पुष्टि करने वाला कोई नहीं हैं. मेडिकल स्टोर पर आने वाले पर्चे को सब पहचानते हैं. दवाई में थोड़ा बदलाव होता है तो डॉक्टर से पूछ कर ​दी जाती है. ऑनलाइन दवाओं से मेडिकल स्टोर संचालकों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है.

पढ़ें: ऑनलाइन दवा बिक्री नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रही, सरकारी एजेंसियों का नहीं है नियंत्रण: FMRAI

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बूंदी में बंद दवा की दुकानें (ETV Bharat Bundi)

बूंदी में निकाली रैली: यहां केमिस्ट एसोसिएशन ने बुधवार को रेडक्रॉस भवन से कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि ऑनलाइन दवा बिक्री कानून का उल्लंघन है. शिपमेंट के दौरान दवाएं खराब हो जाती हैं और नशीली दवाओं का प्रचलन बढ़ रहा है. ऑनलाइन कारोबार से होलसेल और रिटेल व्यापार में 25-30 फीसदी की गिरावट आई है. एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक, गुणवत्ता निगरानी और दवा कारोबार को बचाने की अपील की.बूंदी केमिस्ट एसोसिएशन ने इस विरोध के तौर पर बुधवार को रेडक्रॉस भवन से कलेक्ट्रेट तक एक शांतिपूर्ण रैली निकाली. रैली में एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन, कोषाध्यक्ष नितिन गोयल, सदस्य महेंद्र शर्मा, सचिव पवन गौतम, कुंजबिहारी बिलिया, राजू लाल, इदरीश भाई, सुरेश जैन सहित कई दवा विक्रेता शामिल थे. रैली समाप्त होने पर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को अपने मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा. इसमें केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दवाओं की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करने और होलसेल एवं रिटेल दवा कारोबार को बचाने की अपील की गई है.

यह भी पढ़ें: दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक की मांग, केमिस्ट और ड्रगिस्ट संगठन की सरकार से अपील

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चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते दवा विक्रेता (ETV Bharat Chittorgarh)

चित्तौड़गढ़ में बंद रही दवा की दुकानें: जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने सांकेतिक हड़ताल कर जिले की करीब एक हजार दुकानें बंद रखीं. एसोसिएशन के सचिव रमेश अग्रवाल ने बताया कि फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन, बिना चिकित्सकीय परामर्श के होम डिलीवरी और डीप डिस्काउंटिंग मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं. उन्होंने जीएसआर 817 ई और जीएसआर 220 ई को वापस लेने, प्रिडेटरी प्राइसिंग पर नियंत्रण की मांग की. तीनों शहरों के दवा व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आगे और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस हड़ताल से मरीजों को भी परेशानी हुई, क्योंकि अस्पतालों के आसपास की दुकानें बंद रहने से लोगों को दवाएं नहीं मिल पाईं.

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