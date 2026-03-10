ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ी गयी 6.23 करोड़ रुपये की ड्रग्स, तस्कर गिरफ्तार

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया कि चौधरी चरण सिंह अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे करोड़ों रुपये की प्रतिबंधित हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद की गई है.

Photo Credit: ETV Bharat
6.23 करोड़ की ड्रग्स के साथ तस्कर अरेस्ट किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:36 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सोमवार रात एक यात्री के पास से करोड़ों रुपये की प्रतिबंधित हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद की गई है. बरामद किए गए मादक पदार्थ की कुल मात्रा 6.239 किलोग्राम बताई जा रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत करीब 6.23 करोड़ रुपये आंकी गई है.

संदिग्ध यात्री की पहचान और तलाशी: कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी और यात्री सूची के विश्लेषण के आधार पर की गई. बैंकॉक से रात 10:35 बजे लखनऊ पहुंचने वाली एयर एशिया की फ्लाइट संख्या FD-146 से एक संदिग्ध यात्री यहां पहुंचा था. रात करीब 11:10 बजे एआईयू की टीम ने उसे एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल पर रोक लिया. तलाशी के दौरान उसके सामान से सात पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच बरामद किए गए.

एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई: इन पाउच में हरे रंग के फूल और फलनुमा पदार्थ भरे हुए थे, जिनके हाइड्रोपोनिक वीड होने का संदेह है. प्रारंभिक जांच के बाद इस प्रतिबंधित पदार्थ को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया गया है. अधिकारियों ने आरोपी यात्री को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एआईयू के अधिकारी अब इस तस्करी के पीछे जुड़े अन्य लोगों और बड़े नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं.

27 फरवरी को पकड़ी गयी थी 18 करोड़ का ड्रग्स: एयरपोर्ट पर तस्करी के खिलाफ यह पहली बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है. बीते 27 फरवरी को एआईयू और एयरपोर्ट टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 18 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी गई थी. उस समय लगभग 17.958 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई थी. यह महत्वपूर्ण कार्रवाई 28 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से दर्ज की गई थी.

