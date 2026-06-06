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लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया; बैंकॉक से मस्कट के रास्ते हो रही तस्करी

लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है. बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे एक भारतीय यात्री के पास से 10 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की गई है. ग्रीन चैनल पर संदेह होने के बाद अधिकारियों ने यात्री को रोककर उसके सामान की जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है. लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम उपायुक्त जितेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सुबह मस्कट से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है. इसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ 39 लाख रुपए है. यात्री से बरामद किए गए ड्रग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है. अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने एक बड़े ड्रग्स तस्करी रैकेट का खुलासा किया है. कस्टम अधिकारियों को विशिष्ट सूचना मिलने के बाद बैंकॉक से मस्कट होते हुए उड़ान संख्या WY-265 से लखनऊ पहुंचे एक भारतीय यात्री को ग्रीन चैनल पर रोका गया.