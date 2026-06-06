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लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया; बैंकॉक से मस्कट के रास्ते हो रही तस्करी

यात्री के सामान की एक्स-रे जांच के दौरान उसके ट्रॉली बैग से प्लास्टिक की परतों में लिपटे 13 संदिग्ध पैकेट बरामद हुए.

लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया.
लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:27 AM IST

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लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है. बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचे एक भारतीय यात्री के पास से 10 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की गई है.

ग्रीन चैनल पर संदेह होने के बाद अधिकारियों ने यात्री को रोककर उसके सामान की जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम उपायुक्त जितेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को सुबह मस्कट से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है. इसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ 39 लाख रुपए है. यात्री से बरामद किए गए ड्रग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने एक बड़े ड्रग्स तस्करी रैकेट का खुलासा किया है. कस्टम अधिकारियों को विशिष्ट सूचना मिलने के बाद बैंकॉक से मस्कट होते हुए उड़ान संख्या WY-265 से लखनऊ पहुंचे एक भारतीय यात्री को ग्रीन चैनल पर रोका गया.

यात्री के सामान की एक्स-रे जांच और गहन तलाशी के दौरान उसके ट्रॉली बैग से प्लास्टिक की परतों में लिपटे 13 संदिग्ध पैकेट बरामद हुए. जांच में इन पैकेट में हाइड्रोपोनिक गांजा यानी मारिजुआना पाया गया. बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 10.397 किलोग्राम निकला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है.

प्रारंभिक जांच में पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि होने के बाद कस्टम विभाग ने एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बरामद ड्रग्स को जब्त कर लिया गया है और अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि यह खेप किस नेटवर्क के जरिए भारत लाई जा रही थी. इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.

लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्कर लगातार सक्रिय हैं. 1 जून को भी मस्कट से आए एक व्यक्ति के पास लगभग 13 किलो गांजा बरामद किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई गई थी. यात्री ड्रग्स को चॉकलेट के पैकेट में भरकर लाया था, जिसे लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था.

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