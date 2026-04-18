ओमान से लाया 14.50 करोड़ की ड्रग्स, लखनऊ एयरपोर्ट पर दबोचा गया यात्री
आरोपी ओमान एयरवेज की विमान से शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 8:09 AM IST
लखनऊ: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के पास से 29 पैकेट के अंदर से लगभग 14 किलो 500 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ी गई. इसके बाद कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है. आरोपी ओमान एयरवेज की विमान से बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ पहुंचा था.
बरामद ड्रग्स की कीमत 14 करोड़ 50 लाख रुपए: जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे मस्कट से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची ओमान एयरवेज की विमान. इस दौरान यात्रियों की बैगेज जांच की गई तो कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक यात्री के बैग से 29 पैकेट के अंदर लगभग 14 किलो 500 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 14 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है. ड्रग्स बरामद होते ही यात्री को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया. साथ ही बरामद ड्रग्स को जांच के लिए भेज दिया.
कस्टम विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी: कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को सुबह मस्कट से आए एक यात्री के पास से 14 किलो 500 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है. इसके बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही यात्री के अन्य कनेक्शन के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है.