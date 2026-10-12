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फरीदाबाद में 13 लाख की ड्रग्स जब्त, तस्करी के आरोप में दक्षिण अफ्रीकी नागरिक सहित 3 गिरफ्तार

13 लाख की ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फरीदाबादः स्थानीय पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए MDMA (मादक पदार्थ) की खरीद-फरोख्त और सप्लाई से जुड़े एक मामले का खुलासा किया है. अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका नागरिक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने वाणिज्य मात्रा में 126.96 ग्राम MDMA बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी संगम दक्षिण अफ्रीकी नागरिक से नशीला पदार्थ खरीदकर छोटी-छोटी मात्रा में बेचता था, जबकि बिसरख नोएडा निवासी विनित ने संगम से MDMA खरीदकर बेचने के लिए लिया था.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के बताया कि "7 अक्टूबर 2026 को अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सूरजकुंड-अनखीर रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 126.96 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी पहचान संगम निवासी गांव दयालपुर, फरीदाबाद के रूप में हुई. आरोपी के विरुद्ध थाना सूरजकुंड में मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया."

दक्षिण अफ्रीकी नागरिक करता था खरीद-फरोख्तः पुलिस ने संगम को अदालत में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया. पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी, यह MDMA नोएडा में रह रहे दक्षिण अफ्रीकी नागरिक ओडेकामरा से खरीदकर लाया था. संगम नशीले पदार्थ को कम-कम मात्रा में बेचकर मुनाफा कमाता था. पूछताछ में यह भी पता चला कि बिसरख नोएडा नोएडा निवासी विनित ने संगम से करीब 4 ग्राम MDMA बेचने के लिए खरीदा था. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आगे कार्रवाई करते हुए दक्षिण अफ्रीकी नागरिक ओडेकामरा व विनित को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया.