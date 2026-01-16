ETV Bharat / state

सहारनपुर को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश नाकाम; करोड़ों की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर जिले में शुक्रवार को पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर को 557 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर किया है. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.25 करोड़ बताई जा रही है. पुलिस की इस कार्यवाई से ड्रग्स माफियाओं में हड़कंप है. थाना नकुड़ पुलिस ने यह कार्यवाई ऑपरेशन एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के साथ संयुक्त "ऑपरेशन सवेरा" के तहत अंजाम दिया है.

जनपद सहारनपुर में अवैध ड्रग्स कारोबार को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत, थाना नकुड़ पुलिस और ANTF की संयुक्त टीम ने घाटमपुर तिराहा गांव में चेकिंग के दौरान ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्कर की पहचान आमिर पुत्र जीशान खान, निवासी कादरगंज गांव फतेहगंज बरेली के रूप में हुई है. आमिर के पास से 557 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ एक बैग, एक मोबाइल फोन और 1210 रूपये नकद बरामद हुए हैं.

SSP आशीष तिवारी ने बताया कि, पूछताछ के दौरान पकडे़ गए तस्कर आमिर ने बताया कि वह बरेली इलाके से हेरोइन लाकर सहारनपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई करने की योजना बना रहा था, उसने यह भी कबूल किया कि वह लंबे समय से ड्रग तस्करी नेटवर्क में शामिल है और स्थानीय युवाओं को ड्रग्स सप्लाई करता है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है. अगर उसके खिलाफ कोई पहले का मामला मिलता है, तो उसे भी केस डायरी में शामिल किया जाएगा.