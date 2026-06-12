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दिल्ली: ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस रेड के दौरान चौथी मंजिल से कूदकर विदेशी महिला की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बेहद सनसनीखेज व बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वरूप नगर इलाके में चल रही एक अवैध मेथामफेटामाइन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री व रॉ मटेरियल स्टोरेज यूनिट का पर्दाफाश किया है. हालांकि इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला व दर्दनाक हादसा भी सामने आया है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम को देखते ही घबराहट में एक विदेशी महिला ने चौथी मंजिल के फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

बुराड़ी में दर्ज केस से जुड़े कड़ी से कड़ी तार

यह पूरी कार्रवाई दिल्ली के बुराड़ी थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 374/26 (धारा 22 NDPS एक्ट) की जांच के दौरान मिले इनपुट के बाद शुरू हुई। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले एक आरोपी फ्रैंक डैशमंड को गिरफ्तार किया था. उससे हुई कड़ाई से पूछताछ व सूत्रों से मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड (उत्तर जिला) की टीम ने स्वरूप नगर के एक संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए जाल बिछाया.



पहली मंजिल की रेडः रोमियो उर्फ स्काई गिरफ्तार

डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया के मुताबिक पुलिस टीम स्वरूप नगर के प्लॉट नंबर 14, खसरा नंबर 6/23 (निकट एमसीडी स्कूल) स्थित एक इमारत पर पहुंची. टीम ने सबसे पहले इस इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 12 में छापेमारी की. वहां से पुलिस ने रोमियो उर्फ स्काई नाम के एक आरोपी को दबोच लिया. जब पुलिस टीम ने उसके घर की गहन तलाशी ली तो वहां से लगभग 30 ग्राम एमडीएमए व 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.



चौथी मंजिल पर पहुंचते ही हुआ बड़ा हादसा

पुलिस द्वारा रोमियो की गिरफ्तारी के बाद जांच के तार इसी इमारत की चौथी मंजिल से जुड़े, जहां दो अलग-अलग फ्लैटों में अफ्रीकी मूल के नागरिक रह रहे थे.चौथी मंजिल के एक फ्लैट में स्टेला पीयूस नाम की विदेशी महिला रह रही थी. पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीम ने जांच के लिए उसके फ्लैट का दरवाजा खोला व अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद स्टेला पुलिस को देखकर बुरी तरह घबरा गई. उसने बालकनी की तरफ दौड़कर सीधे नीचे छलांग लगा दी. खून से लथपथ महिला को पुलिस टीम द्वारा बिना वक्त गंवाए तुरंत नजदीकी बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया.