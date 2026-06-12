दिल्ली: ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस रेड के दौरान चौथी मंजिल से कूदकर विदेशी महिला की मौत
विदेशी महिला ने चौथी मंजिल के फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
Published : June 12, 2026 at 6:55 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बेहद सनसनीखेज व बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वरूप नगर इलाके में चल रही एक अवैध मेथामफेटामाइन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री व रॉ मटेरियल स्टोरेज यूनिट का पर्दाफाश किया है. हालांकि इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला व दर्दनाक हादसा भी सामने आया है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम को देखते ही घबराहट में एक विदेशी महिला ने चौथी मंजिल के फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.
बुराड़ी में दर्ज केस से जुड़े कड़ी से कड़ी तार
यह पूरी कार्रवाई दिल्ली के बुराड़ी थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 374/26 (धारा 22 NDPS एक्ट) की जांच के दौरान मिले इनपुट के बाद शुरू हुई। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले एक आरोपी फ्रैंक डैशमंड को गिरफ्तार किया था. उससे हुई कड़ाई से पूछताछ व सूत्रों से मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड (उत्तर जिला) की टीम ने स्वरूप नगर के एक संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए जाल बिछाया.
पहली मंजिल की रेडः रोमियो उर्फ स्काई गिरफ्तार
डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया के मुताबिक पुलिस टीम स्वरूप नगर के प्लॉट नंबर 14, खसरा नंबर 6/23 (निकट एमसीडी स्कूल) स्थित एक इमारत पर पहुंची. टीम ने सबसे पहले इस इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 12 में छापेमारी की. वहां से पुलिस ने रोमियो उर्फ स्काई नाम के एक आरोपी को दबोच लिया. जब पुलिस टीम ने उसके घर की गहन तलाशी ली तो वहां से लगभग 30 ग्राम एमडीएमए व 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.
चौथी मंजिल पर पहुंचते ही हुआ बड़ा हादसा
पुलिस द्वारा रोमियो की गिरफ्तारी के बाद जांच के तार इसी इमारत की चौथी मंजिल से जुड़े, जहां दो अलग-अलग फ्लैटों में अफ्रीकी मूल के नागरिक रह रहे थे.चौथी मंजिल के एक फ्लैट में स्टेला पीयूस नाम की विदेशी महिला रह रही थी. पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीम ने जांच के लिए उसके फ्लैट का दरवाजा खोला व अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद स्टेला पुलिस को देखकर बुरी तरह घबरा गई. उसने बालकनी की तरफ दौड़कर सीधे नीचे छलांग लगा दी. खून से लथपथ महिला को पुलिस टीम द्वारा बिना वक्त गंवाए तुरंत नजदीकी बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' घोषित कर दिया.
बंद कमरे का खुला ताला, अंदर चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री
इस हादसे के ठीक बाद पुलिस ने सामने वाले दूसरे फ्लैट में दबिश दी, जहां पर मार्टिन आरोन नाम का एक अन्य अफ्रीकी मूल का नागरिक रह रहा था. पुलिस ने जब मार्टिन को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से एक चाबी बरामद हुई. पुलिस उस चाबी को लेकर मृतका स्टेला के फ्लैट में पहुंची और वहां के एक बंद कमरे को खोला तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए. उस बंद कमरे के भीतर ड्रग्स बनाने का पूरा सेटअप तैयार था. कमरे से भारी मात्रा में संदिग्ध केमिकल्स और कच्चा माल, बीकर, पाइप व अन्य प्रयोगशाला उपकरण, भारी मात्रा में बोरियां,वजन नापने वाले उपकरण आदि बरामद हुए.
MDMA टैबलेट बनाने का था मुख्य अड्डा
डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया के मुताबिक शुरुआती जांच व इनपुट के अनुसार इस पूरे कमरे का इस्तेमाल सिंथेटिक ड्रग्स (मेथामफेटामाइन व एमडीएमए) को प्रोसेस करने, टैबलेट बनाने व उसका कच्चा माल छिपाकर रखने के लिए एक अवैध फैक्ट्री के रूप में किया जा रहा था. यहां पर एमडीएमए की टैबलेट तैयार की जाती थीं. भारी मात्रा में तैयार माल भी स्टॉक करके रखा गया था.ड्रग्स नेटवर्क के इस बड़े सिंडिकेट व इंटरनेशनल लिंक को खंगालने के लिए आगे की तफ्तीश एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड (उत्तर जिला) द्वारा सरगर्मी से की जा रही है. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस धंधे के तार दिल्ली व देश के किन-किन हिस्सों से जुड़े हुए थे.
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