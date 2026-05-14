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सूरजना की एमडी फैक्ट्री से बनी ड्रग्स मंदसौर होते हुए गुजरात सप्लाई, खरीदार जाफर हुसैन गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि ताराचंद और इसके परिचित की ओर से तैयार की सारी एमडी ड्रग्स जाफर हुसैन को बेची गई थी.

District Opium Officer, Chittorgarh
जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले के सूरजना गांव में गत जनवरी माह में पकड़ी गई अवैध एमडी फैक्ट्री से तैयार ड्रग्स मंदसौर के रास्ते गुजरात सप्लाई होने का खुलासा हुआ है. मामले में लंबे समय से फरार मंदसौर के एक खरीदार जाफर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पूछताछ में नारकोटिक्स को कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. साथ ही लंबे समय से सूरजना में एमडी फैक्ट्री चलने की बात कही जा रही है. इस मामले में मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा बाड़मेर के तस्करों के भी एमडी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने की आशंका है.

नारकोटिक्स चित्तौड़गढ़ के निरीक्षक बीएल मीणा ने बताया कि नारकोटिक्स की टीम ने इस साल 12 जनवरी को सूरजना गांव में दबिश दी थी. यहां गांव से दूर एकांत में एमडी फैक्ट्री चल रही थी. नारकोटिक्स ने मामले में फैक्ट्री से ड्रग्स तैयार कर रहे सोनू खान को गिरफ्तार किया था. बाद में मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया था. नारकोटिक्स की जांच में ड्रग्स फैक्ट्री ताराचंद और इसके परिचित की ओर से चलाने की बात सामने आई. बाद में नारकोटिक्स ने ताराचंद को भी पकड़ लिया. इसने तैयार एमडी ड्रग्स मंदसौर के जाफर हुसैन को बेचने की बात कही.

Buyer Jafar Hussain Arrested
खरीदार जाफर हुसैन गिरफ्तार (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: जोधपुर में फैक्ट्री खोलने की फिराक में थे तस्कर, एनसीबी ने किया खुलासा, उपकरण जब्त

सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ: जांच में सामने आया कि ताराचंद और इसके परिचित की ओर से तैयार की सारी एमडी ड्रग्स जाफर हुसैन को बेची गई थी. प्रारंभिक पूछताछ में कई किलो एमडी यहां से तैयार कर जाफर हुसैन को सप्लाई होने की बात सामने आई. इस पर नारकोटिक्स की टीम ने सदर बाजार छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़, हाल मध्यप्रदेश के मंदसौर निवासी जाफर पुत्र आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया. जाफर हुसैन से नेटवर्क के अन्य सदस्यों और सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ कर रही है. मामले में सत्यनारायण भी नामजद है, जिसकी तलाश जारी है.

पढ़ें: चित्तौड़ में पकड़ी एमडी बनाने की फैक्ट्री, ड्रोन से रखते थे पुलिस पर नजर... 14 लाख नकदी के अलावा और क्या मिला, जानिए

12 जनवरी को दी थी दबिश: गौरतलब है कि नारकोटिक्स खंड तृतीय की सूचना पर संयुक्त टीम ने गत 12 जनवरी को सूरजना स्थित एकांत में बनी एमडी फैक्ट्री पर दबिश दी थी. तलाशी के दौरान नारकोटिक्स ने कुल 5.894 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए. इसमें 107 ग्राम मेफेड्रोन पाउडर, 3.961 किलोग्राम मेफेड्रोन कच्चा माल और 1.826 किलोग्राम एल्प्राजोलाम पाउडर शामिल है. इसके अलावा, मेफेड्रोन के निर्माण में प्रयुक्त लगभग 200 किलो रसायन, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण तथा मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक भी जब्त की गई है.

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DRUGS SUPPLIED TO GUJARAT
CONDUCTED A RAID ON JANUARY 12
ILLEGAL MD FACTORY IN CHITTORGARH
MD DRUGS BUYER ARRESTED

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