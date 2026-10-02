ETV Bharat / state

काली थार के टायर से निकली 5.69 करोड़ की ड्रग्स, इंदौर में फिल्मी अंदाज में तीन गिरफ्तार

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है. हालांकि, इस बार ड्रग्स तस्करी का तरीका देख इंटेलिजेंस की टीमें भी हैरान थीं. डीआरआई की टीम ने यहां थार जीप के टायर में भरी करीब 5 करोड़ 69 लाख की एंफेटामाइन ड्रग्स बरामद की है. इस मामले में डीआरआई की टीम ने तीन ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में कड़ी पूछताछ की जा रही है.

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की टीम को जानकारी मिली थी कि उज्जैन-देवास टोल प्लाजा, बांगर मार्ग पर कर्नाटक के नंबर वाली काली महिंद्रा थार कार से ड्रग तस्करी की जा रही है. लिहाजा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के अधिकारियों ने 30.09.2026 की सुबह उज्जैन-देवास टोल प्लाजा, बांगर (मध्य प्रदेश) पर निगरानी शुरू की, इस दौरान जैसे ही इनपुट मिले कि कर्नाटक नंबर वाली एक काली महिंद्रा थार में सवार तीन लोग एक साइकोट्रोपिक पदार्थ (एम्फेटामाइन) की तस्करी करने वाले हैं, वैसे ही इंटेलिजेंस की टीमें सतर्क हो गईं.

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की टीम ने की कार्रवाई (DRI)

उज्जैन-देवास टोल प्लाजा का बैरिकेड तोड़कर निकली थार

जैसे ही संदिग्ध गाड़ी टोल प्लाजा की ओर आती हुई दिखी तो टोल प्लाजा पर सादे कपड़ों में तैनात इंटेलिजेंस के कर्मचारी ने थार को रुकने का इशारा किया लेकिन तभी थार के ड्राइवर ने बैरिकेड तोड़ दिया और तेजी से भाग निकला. इसके बाद DRI और CBN के अधिकारियों ने तेज रफ्तार में लगभग डेढ़ घंटे तक गाड़ी को चेज किया. इस बीच इंदौर के बिचोली मर्दाना के पास एक पेट्रोल पंप थार को घेर लिया गया. अच्छी तरह से तलाशी लेने के लिए गाड़ी और उसमें सवार तीनों लोगों को DRI इंदौर के ऑफिस ले जाया गया. इसके बाद गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेने पर, काली थार के पिछले दरवाजे पर लगे स्पेयर टायर (स्टेपनी) के अंदर छिपाकर रखा गया प्रतिबंधित सामान मिला.

यह भी पढ़ें-

टायर के अंदर से निकली 7 किलो से ज्यादा ड्रग्स, कीमत 5 करोड़ से ज्यादा

स्टेपनी टायर को खोलने पर उसके अंदर से 21 पैकेट बरामद हुए, जिनमें सफेद-पीले रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ था. NDPS फील्ट टेस्ट किट से जांच करने पर उसमें एम्फैटेमिन (Amphetamine) होने की पुष्टि हुई. इस कार्रवाई के दौरान कुल 7.116 किलोग्राम एम्फैटेमिन और थार को ज़ब्त किया गया. तीनों आरोपियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. आगे की जांच चल रही है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार ड्रग्स सप्लाई और तस्करी के मामलों के लिए बदनाम हो रहा है और पुलिस व इंटेलिजेंस टीमों की लगातार कार्रवाई के बावजूद इन मामलों में कमी नहीं आ रही है.