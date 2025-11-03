जिसे समझ रहे थे बेलों का ढेर वहां निकला नशे का जखीरा, मैहर में ऑपरेशन प्रहार
रीवा आईजी के निर्देश पर मैहर में बड़ी कार्रवाई, रेत के ढेर में मिली 286 शीशी नशीली कफ सिरप, आरोपी गिरफ्तार
Published : November 3, 2025 at 5:18 PM IST
मैहर : नशे के कारोबार पर पुलिस की लगातार स्ट्राइक जारी है. रीवा आईजी गौरव राजपूत के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन प्रहार 2.0' को एक और बड़ी सफलता मिली है. इस अभियान के तहत ताला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली कफ सिरप का जखीरा बरामद किया है. आरोपी ने कफ सिरप की शीशियों को इतनी चतुराई से लौकी की बेलों के बीच छिपाया था कि कोई सोच भी न सके कि इसके नीचे नशे का जखीरा है. पर मैहर पुलिस की कार्रवाई से इस नशे की बड़ी खेप का भांडाफोड़ हुआ है.
जेसीबी से रेत हटाई तो निकलीं नशे की बोरियां
मैहर के थाना ताला पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सनेही निवासी नंदकिशोर उर्फ छोटे भैया पटेल (59 वर्ष) नशीली कफ सिरप का अवैध व्यापार करता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी. घर के सामने रखे रेत के ढेर पर लौकी की बेल देखकर पुलिस को शक हुआ और जब जेसीबी मशीन से रेत हटाई गई तो उसके नीचे से दो बोरियों में भरी 286 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई.
इतनी है नशीली कफ सिरप की कीमत
कार्रवाई के दौरान बरामद माल की कुल कीमत ₹57,629 आंकी गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी छोटे भैया पटेल कफ सिरप ₹240 प्रति शीशी के हिसाब से खरीदता था और ₹300 प्रति शीशी में बेचकर मुनाफा कमाता था, लंबे समय से वह पुलिस की नजरों से बच रहा था लेकिन अब पुलिस ने उसे धरदबोचा.पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 6/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.
खंगाला जा रहा आरोपियों का नेटवर्क
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया, '' ताला थाना क्षेत्र के सनेही गांव में नशीली कप सिरप का अवैद्य कारोबार का एक जखीरा पकड़ा गया है, जिसके सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और कार्रवाई की गई. घटना में रेत में नशीले पदार्थों को छिपा का रखा गया था, जिसे खोद निकला गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.
ऑपरेशन प्रहार 2.0 लगातार नशे के अवैध कारोबारियों पर भारी पड़ रहा है. बीते कुछ दिनों में रीवा, सतना और आसपास के जिलों में पुलिस ने दर्जनों ऐसे मामलों में कार्रवाई की है जिससे इलाके में नशे के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.