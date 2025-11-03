ETV Bharat / state

जिसे समझ रहे थे बेलों का ढेर वहां निकला नशे का जखीरा, मैहर में ऑपरेशन प्रहार

मैहर : नशे के कारोबार पर पुलिस की लगातार स्ट्राइक जारी है. रीवा आईजी गौरव राजपूत के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन प्रहार 2.0' को एक और बड़ी सफलता मिली है. इस अभियान के तहत ताला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली कफ सिरप का जखीरा बरामद किया है. आरोपी ने कफ सिरप की शीशियों को इतनी चतुराई से लौकी की बेलों के बीच छिपाया था कि कोई सोच भी न सके कि इसके नीचे नशे का जखीरा है. पर मैहर पुलिस की कार्रवाई से इस नशे की बड़ी खेप का भांडाफोड़ हुआ है. जेसीबी से रेत हटाई तो निकलीं नशे की बोरियां मैहर के थाना ताला पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सनेही निवासी नंदकिशोर उर्फ छोटे भैया पटेल (59 वर्ष) नशीली कफ सिरप का अवैध व्यापार करता है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी. घर के सामने रखे रेत के ढेर पर लौकी की बेल देखकर पुलिस को शक हुआ और जब जेसीबी मशीन से रेत हटाई गई तो उसके नीचे से दो बोरियों में भरी 286 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद की गई.