झालावाड़ में दूध डेयरी की आड़ में चला रहे थे ड्रग्स फैक्ट्री, 25 करोड़ की एमडी जब्त, तीन आरोपी फरार

झालावाड़: जिले के भवानीमंडी और मिश्रौली थाना पुलिस ने दूध डेयरी की आड़ में चल रही ड्रग्स नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में एमडीएमए ड्रग और केमिकल के साथ कार एवं बाइक जब्त की. जब्त केमिकल से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ तैयार किए जा रहे थे. बरामद मादक पदार्थों की अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान अंधेरा का फायदा उठाकर फरार तीन आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित किया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है. डिप्टी रैंक के अधिकारियों के साथ विशेष टीमें ड्रग माफिया पर कार्रवाई कर रही हैं. भवानीमंडी पुलिस को शुक्रवार को क्षेत्र के आमलिया खेड़ा इलाके में अवैध नशे के कारोबार की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो दूध डेयरी की आड़ में नशे की फैक्ट्री मिली. पुलिस ने मौके से करीब 2 किलो एमडीएमए ड्रग और 130 किलो केमिकल बरामद किए. ये केमिकल विभिन्न मादक पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल हो रहे थे. मादक पदार्थ बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए.