झालावाड़ में दूध डेयरी की आड़ में चला रहे थे ड्रग्स फैक्ट्री, 25 करोड़ की एमडी जब्त, तीन आरोपी फरार

फैक्ट्री से जब्त ड्रग्स और केमिकल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी गई है.

Chemicals and equipment seized at the factory
फैक्ट्री में जब्त रसायन और उपकरण (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले के भवानीमंडी और मिश्रौली थाना पुलिस ने दूध डेयरी की आड़ में चल रही ड्रग्स नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में एमडीएमए ड्रग और केमिकल के साथ कार एवं बाइक जब्त की. जब्त केमिकल से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ तैयार किए जा रहे थे. बरामद मादक पदार्थों की अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है. कार्रवाई के दौरान अंधेरा का फायदा उठाकर फरार तीन आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए इनाम घोषित किया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है. डिप्टी रैंक के अधिकारियों के साथ विशेष टीमें ड्रग माफिया पर कार्रवाई कर रही हैं. भवानीमंडी पुलिस को शुक्रवार को क्षेत्र के आमलिया खेड़ा इलाके में अवैध नशे के कारोबार की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो दूध डेयरी की आड़ में नशे की फैक्ट्री मिली. पुलिस ने मौके से करीब 2 किलो एमडीएमए ड्रग और 130 किलो केमिकल बरामद किए. ये केमिकल विभिन्न मादक पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल हो रहे थे. मादक पदार्थ बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए.

अमित कुमार, एसपी, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)

तीन आरोपी फरार: एसपी ने बताया कि दबिश के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे तीन लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस ने गोपाल सिंह, नरेंद्र सिंह व दिनेश सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस इनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. एसपी ने कहा कि जल्द तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. तीनों पर 25 - 25 हजार रुपए इनाम घोषित किया है.

