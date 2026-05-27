IIT दिल्ली CRF डे 2026: अत्याधुनिक अनुसंधान और भविष्य की तकनीकों का महासंगम, रिसर्च में मिल रही नई ताकत
सीआरएफ भारत में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा- प्रो. रंगन बनर्जी
Published : May 27, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) में सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी (CRF) दिवस हर साल 27 मई को मनाया जाता है. इसी कड़ी में आज सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी (CRF) डे 2026 का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य शोधकर्ताओं, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, सरकारी एजेंसियों और विद्यार्थियों को IIT दिल्ली की अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं से परिचित कराना है. कार्यक्रम में क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर, हाई-रिजॉल्यूशन इमेजिंग और अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया.
आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा, “आईआईटी दिल्ली की केंद्रीय अनुसंधान सुविधा का मुख्य लक्ष्य अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी तथा स्थानीय रूप से प्रासंगिक शोध को बढ़ावा देना है. हमारा उद्देश्य आईआईटी तथा देशभर के शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को 24×7 अनुसंधान सुविधाओं की निर्बाध एवं सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना है.” उन्होंने कहा कि सीआरएफ भारत में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
वहीं, आईआईटी दिल्ली के साथी फाउंडेशन में क्रायो फैसिलिटी मैनेजर डॉक्टर किम्मी आजाद ने बताया कि यह मशीन करीब माइनस 190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करती है. मशीन को लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इतने कम तापमान पर चलाया जाता है. इसी कारण इसे “क्रायो” तकनीक कहा जाता है. इस माइक्रोस्कोप का उपयोग मुख्य रूप से प्रोटीन, वायरस, सेलुलर असेंबली और अन्य जैविक संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है. जल्द ही प्रोटीन से सेल की इमेज ली जाएगी.
वायरस और प्रोटीन को समझने में मदद
डॉ. आजाद ने बताया कि किसी भी बीमारी के इलाज या वैक्सीन को विकसित करने के लिए सबसे पहले उसके वायरस या प्रोटीन की संरचना को समझना जरूरी होता है. क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करता है कि वायरस शरीर में कैसे काम करता है और उसकी संरचना कैसी है. उन्होंने बताया कि जब वैज्ञानिकों के पास किसी वायरस या प्रोटीन की पूरी संरचना आ जाती है, तब उसके खिलाफ ऐसी दवा विकसित की जाती है जो उसके काम करने की क्षमता को रोक सके. इसे “स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी” कहा जाता है.
कोविड के दौरान हुआ बड़ा उपयोग
डॉ. किम्मी आजाद ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान इस तकनीक का काफी उपयोग किया गया था. वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की संरचना का अध्ययन किया और उसके आधार पर वैक्सीन और दवा अनुसंधान को आगे बढ़ाया. उन्होंने बताया कि इस तरह की तकनीकें महामारी जैसी परिस्थितियों में तेजी से रिसर्च करने में बहुत मददगार साबित होती हैं. उन्होंने बताया कि इस फैसिलिटी में नियमित रूप से वायरस और प्रोटीन की हाई रिज़ॉल्यूशन संरचनाएं तैयार की जाती है. इससे शोधकर्ताओं को बीमारियों को बेहतर तरीके से समझने और नई दवाएं विकसित करने में सहायता मिलती है.
देशभर के शोधकर्ता कर रहे उपयोग
आईआईटी दिल्ली की यह सुविधा केवल संस्थान तक सीमित नहीं है. यहां देशभर के कई अकादमिक संस्थानों, रिसर्च लैब और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक भी रिसर्च के लिए आते हैं. डॉ. किम्मी आजाद ने बताया कि इस फैसिलिटी का उपयोग इंडस्ट्री और अकादमिक दोनों क्षेत्रों के शोधकर्ता कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो रही है. यहां मिलने वाली हाई क्वालिटी रिसर्च सुविधाएं वैज्ञानिकों को बेहतर परिणाम देने में मदद करती हैं.
क्यों मनाया जाता है सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी (CRF) डे ?
सीआरएफ डे मनाने का मुख्य उद्देश्य शोध और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. इसके माध्यम से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और स्टार्टअप्स को यह जानकारी दी जाती है कि IIT दिल्ली में कौन-कौन सी उन्नत तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है. यह आयोजन नई वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने, उद्योग-शिक्षा सहयोग मजबूत करने और देश में नवाचार आधारित विकास को गति देने के लिए किया जाता है. सीआरएफ डे के जरिए संस्थान अपने अत्याधुनिक उपकरणों और अनुसंधान क्षमताओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है ताकि अधिक से अधिक शोधकर्ता इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें.
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