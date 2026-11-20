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गेमिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था 'चिट्टे' का काला कारोबार, चार आरोपी गिरफ्तार

बालोद पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

बालोद: शहर के गंजपारा इलाके के एक पूल क्लब में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), थाना बालोद और साइबर सेल की टीम ने दबिश दी. यहां से 7.98 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और चार महंगे मोबाइल फोन जब्त किए गए. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त सामान की कीमत 3 लाख 69 हजार 200 रुपए आंकी गई है.

मुखबिर की सूचना पर पूल क्लब में दबिश नशे के सौदागरों के खिलाफ बालोद पुलिस अभियान चला रही है. इसी कड़ी में 19 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर सागर अस्पताल, गंजपारा स्थित एक पूल क्लब में दबिश दी गई. यहां अवैध मादक पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) छिपाकर रखने और बिक्री की सूचना पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर छापा मारा.