गेमिंग सेंटर की आड़ में चल रहा था 'चिट्टे' का काला कारोबार, चार आरोपी गिरफ्तार
एक पूल क्लब की आड़ में चल रहे नशे के अवैध कारोबार का बालोद पुलिस ने भंडाफोड़ किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 8:00 PM IST
बालोद: शहर के गंजपारा इलाके के एक पूल क्लब में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), थाना बालोद और साइबर सेल की टीम ने दबिश दी. यहां से 7.98 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और चार महंगे मोबाइल फोन जब्त किए गए. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जब्त सामान की कीमत 3 लाख 69 हजार 200 रुपए आंकी गई है.
मुखबिर की सूचना पर पूल क्लब में दबिश
नशे के सौदागरों के खिलाफ बालोद पुलिस अभियान चला रही है. इसी कड़ी में 19 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर सागर अस्पताल, गंजपारा स्थित एक पूल क्लब में दबिश दी गई. यहां अवैध मादक पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) छिपाकर रखने और बिक्री की सूचना पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर छापा मारा.
तलाशी में मिली हेरोइन, पूछताछ में खुले साथियों के नाम
पुलिस ने पूल क्लब के संचालक जवाहर पारा निवासी नावेद खान उर्फ चोको (29) को पकड़ा. तलाशी में उसके कब्जे से पारदर्शी झिल्ली में रखी 7.98 ग्राम हेरोइन (शुद्ध वजन 5.81 ग्राम, कीमत 1 लाख 59 हजार 600) और चिट्टा सेवन में इस्तेमाल 10 जले हुए सिल्वर कैप बरामद हुए.
आरोपी नावेद ने स्वीकार किया कि वह अपने तीन अन्य साथियों को चिट्टा बेचता था और उनके साथ मिलकर इसका सेवन करता था. पुलिस ने शिकारी पारा निवासी गौतम बजाज (24), बूढ़ा पारा निवासी समर प्रताप सिंह (23) और कन्हारगांव, भानुप्रतापपुर (जिला कांकेर) निवासी शुभम सिंह उर्फ लाड़ी (26) को भी गिरफ्तार कर लिया.
आरोपियों के पास से आईफोन, मोटोरोला, रियलमी और वीवो कंपनी के कुल 4 मोबाइल मिले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2,09,600 रुपये है. सभी आरोपियों के खिलाफ थाना बालोद में धारा 21(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है.
डीएसपी बालोद विनय साहू ने बताया कि बालोद जिले में पुलिस न सिर्फ नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बल्कि जनजागरूकता भी फैला रही है.