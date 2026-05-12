Action Against Drug Trafficking; कानपुर में 2 और मुजफ्फरनगर में 6 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 8:23 AM IST
कानपुर/मुजफ्फरनगर : नशे का अवैध कारोबार करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश कानपुर वेस्ट जोन पुलिस ने किया है. पुलिस ने ऑपरेशन 'व्हाइट पाउडर' के तहत दो कुख्यात तस्करों को गिरफ्तार 20 किलो गांजा बरामद किया है. वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत 40 लाख की नशीली दवाइयों के साथ 6 सौदागरों को गिरफ्तार किया है.
कानपुर में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़ : डीसीपी वेस्ट एस.एम. कासिम आब्दी ने बताया कि ऑपरेशन 'व्हाइट पाउडर' के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान सूचना मिली थी कि कार के जरिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से गांजे की खेप कानपुर लाई जा रही है. सूचना पर आईपीएस सुमेध मिलिंद जाधव और एसीपी आशुतोष कुमार के निर्देशन में कल्याणपुर पुलिस ने गड़रियन पुरवा के पास से घेराबंदी कर दो आरोपियों को दबोच लिया.
डीसीपी के अनुसार पकड़े गए आयुष प्रजापति और राहुल यादव ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. दोनों अपराधी स्कूलों और कॉलेजों के आसपास अपना जाल फैलाए थे. आरोपी शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित पान की दुकानों, चाय के ठेलों और ढाबों पर ऑन-डिमांड गांजा पहुंचाते थे. दोनों तस्करों का आपराधिक इतिहास भी है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों पर पहले से ही हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं.
मुजफ्फरनगर : 40 लाख की नशीली दवाइयों के साथ नशे के 6 सौदागर गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर पुलिस ने “ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना खालापार पुलिस ने छह नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपये कीमत के 4 लाख 72 हजार 800 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं.
एसपी सिटी मुजफ्फरनगर अमृत जैन के अनुसार बीती 10 मई की रात मिनाक्षी चौक पर चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो युवक एक कार्टून लेकर आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके पास से प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उनके अन्य साथी थाना नई मंडी क्षेत्र के गांधी नगर स्थित एक मकान में भारी मात्रा में नशीली दवाइयों का स्टॉक रखते हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने अतिरिक्त फोर्स के साथ दबिश देकर चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मौके से कुल 22 कार्टून में भरे 4,72,800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए.
एसपी सिटी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनंत, मोहित पाल, अंकित, सलीम, लवीश और सुमित के रूप में हुई है. इनके साथी खतौली निवासी अश्वनी शर्मा अभी फरार है. आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे लंबे समय से प्रतिबंधित कैप्सूलों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे और इन्हें ऊंचे दामों पर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करते थे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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