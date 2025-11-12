डीजीपी बोले- बॉर्डर पर ड्रोन से तस्करी पर लगाम लगाने के लिए स्थापित होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए ऑफिस का किया उद्घाटन.
Published : November 12, 2025 at 4:59 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को अपना नया भवन मिल गया है. राजधानी के जगतपुरा इलाके में बुधवार को एएनटीएफ के नए भवन का डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान मादक पदार्थों से प्रभावित प्रमुख राज्यों में से एक है. यहां सीमापार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी भी एक बड़ी समस्या है.
इस समस्या पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीमापार से तस्करी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही है. एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने के लिए राजस्थान पुलिस भी संसाधन जुटा रही है.
प्रदेश में बनेंगी 18 चौकियां, 10 पर काम शुरू : मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स से प्रभावित राज्यों में से एक है. प्रदेश में एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है. इस लिहाज से भी राजस्थान का अलग महत्व है. राजस्थान में ड्रग्स के खिलाफ निरंतर प्रभावी कार्रवाई हो. इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एएनटीएफ का गठन किया गया है. जिसे आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा सके. आज एएनटीएफ के कार्यालय का आगाज किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एएनटीएफ की 18 चौकियां स्थापित होनी हैं. जिनमें से 10 चौकियां संचालित की जा चुकी हैं.
नशे की तस्करी पर होगी प्रभावी कार्रवाई : उन्होंने कहा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ तैनात रहती है. राजस्थान पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर नशे के खिलाफ काम कर रही है. ड्रोन के जरिए सीमापार से तस्करी की जो चुनौती सामने आई है. उससे निपटने के किए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे. बीएसएफ अपने स्तर पर पहले से ही काम कर रही है. राजस्थान पुलिस की ओर से भी इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एएनटीएफ राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर नशे की समस्या पर लगाम लगाएगी. यह एजेंसी अपनी पूरी ताकत और समय नशे की तस्करी पर लगाम लगाने में लगाएगी. इसलिए इसमें बेहतर कार्रवाई होगी.
अन्य एजेंसियों से समन्वय बनाकर होगा काम : यह एजेंसी अन्य एजेंसियों से भी समन्वय स्थापित कर काम करेगी. जिला पुलिस के स्तर पर जो कठिनाइयां आती हैं. पुलिस की रूटीन ड्यूटी भी होती हैं. जिनके साथ-साथ नशे की तस्करी से निपटने की एक चुनौती होती है. अब वह गैप भी दूर होगा. इस गैप को एएनटीएफ दूर कर सकेगी. उन्होंने कहा, बॉर्डर पर ड्रोन से नशीले पदार्थ गिराने के जो मामले सामने आते हैं. उनमें कई बार सामने आता है कि यह खेप कहीं ओर जानी होती है.
सप्लाई नेटवर्क पर भी होगी चोट : सीमापार से राजस्थान में पैकेट गिराए जाते हैं और यहां से आगे दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं. इसी तरह कई बार दूसरे राज्यों में पैकेट गिराकर भी कहीं ओर भेजे जाते हैं. एएनटीएफ का यह प्रयास होगा कि नशे की सामग्री के आवागमन पर प्रभावी अंकुश लगे. प्रदेश में नशे के प्रचलन पर रोक लगाना एएनटीएफ की प्राथमिकता है. इसके साथ ही प्रदेश में सप्लाई नेटवर्क को भी तोड़ा जाएगा.