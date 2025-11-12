ETV Bharat / state

डीजीपी बोले- बॉर्डर पर ड्रोन से तस्करी पर लगाम लगाने के लिए स्थापित होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को अपना नया भवन मिल गया है. राजधानी के जगतपुरा इलाके में बुधवार को एएनटीएफ के नए भवन का डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान मादक पदार्थों से प्रभावित प्रमुख राज्यों में से एक है. यहां सीमापार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी भी एक बड़ी समस्या है. इस समस्या पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सीमापार से तस्करी की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रही है. एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने के लिए राजस्थान पुलिस भी संसाधन जुटा रही है. राजस्थान डीजीपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) प्रदेश में बनेंगी 18 चौकियां, 10 पर काम शुरू : मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स से प्रभावित राज्यों में से एक है. प्रदेश में एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है. इस लिहाज से भी राजस्थान का अलग महत्व है. राजस्थान में ड्रग्स के खिलाफ निरंतर प्रभावी कार्रवाई हो. इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एएनटीएफ का गठन किया गया है. जिसे आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा सके. आज एएनटीएफ के कार्यालय का आगाज किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में एएनटीएफ की 18 चौकियां स्थापित होनी हैं. जिनमें से 10 चौकियां संचालित की जा चुकी हैं.