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बड़ी कार्रवाई : मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित डेढ़ करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज

नशा तस्करों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई. संपत्ति फ्रीज, होटल व जमीन पर लगाए बोर्ड...

Police Action in Chittorgarh
पुलिस ने फ्रीज की कार्रवाई के बाद लगाया बोर्ड (Source : Chittorgarh Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 7:05 PM IST

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चित्तौड़गढ़: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवाड़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) (1) के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी द्वारा अवैध रूप से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति (भूमि एवं होटल) को फ्रीज किया है. इसमें जमीन एवं होटल दोनों शामिल हैं, जिस पर पुलिस ने फ्रीज की कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगा दिए.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के आदेश मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसमें तस्करी की अवैध कमाई से अर्जित की संपत्ति को भी फ्रिज किया जा रहा है. मंगलवाड थाना क्षेत्र के चकतिया निवासी रामेश्वर उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र मोतीलाल अहीर के खिलाफ कार्रवाई हुई है.

पढ़ें : बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 दिन में 4 तस्करों की 3.77 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच (मध्यप्रदेश) तथा पुलिस थाना वाघोली जिला पुणे शहर (महाराष्ट्र) के दर्ज होने से जांच की गई. रामेश्वर उर्फ रामेश्वर लाल की और से अवैध रूप से अर्जित सम्पति (भूमि/होटल) आराजीयात पटवार हल्का नंगावली में खाता नंबर 996, 459, 178, 1141 को फ्रीजींग के लिए COMPETENT AUTHORITY ADMINTSTRATOR SAFEM (FOP)A NDPS ACT DELHI को प्रस्ताव भेजा गया.

इसके बाद सुनवाई के COMPETENT AUTHORITY ADMINTSTRATOR SAFEM (FOP)A NDPS ACT DELHI भारत सरकार ने रामेश्वर उर्फ रामेश्वर लाल अहीर की कुल 1.2081 हेक्टर जमीन व होटल को फिजींग का स्थाई अनुमोदन आदेश हुआ. इस पर उक्त आराजीयात व होटल को चित्तौड़गढ़ पुलिस ने सोमवार को फ्रिज किया गया. उक्त आराजियात की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है.

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