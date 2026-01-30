ETV Bharat / state

बॉर्डर क्षेत्र में नशे की तस्करी पुलिस के लिए चुनौती, दो साल में कार्रवाइयों के साथ बढ़े मामले

बॉर्डर क्षेत्र में नशे की तस्करी के मामले में वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में 150 प्रकरण अधिक दर्ज किए गए हैं.

Drug trafficking in border area
बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तान से ड्रेन के जरिए गिराई गई हेरोइन (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 4:11 PM IST

5 Min Read
बीकानेरः अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से लगती बीकानेर पुलिस रेंज के सामने नशे की तस्करी की चुनौती लगातार बनी हुई है. पुलिस की ओर से जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी पिछले दो साल में नशे से जुड़े प्रकरण में बढ़ोतरी देखने को मिली है. वर्ष 2024 में जहां रेंज में नशे की तस्करी से जुड़े 1394 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2025 में 1544 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. साथ ही गिरफ्तारियां भी ज्यादा हुई है.

बॉर्डर क्षेत्र में तस्करी से जुड़े मामले को लेकर बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा का कहना है कि पिछले दो सालों में रेंज में जो कार्रवाई हुई है 2026 में इनमें और तेजी के साथ पुलिस काम कर रही है. उन्होंने कहा कि रेंज के चारों जिलों खास तौर से हनुमानगढ़ और गंगानगर में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर फीडबैक लिया और उसी अनुसार अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है जो इस नशे के कारोबार में लिप्त हैं.

बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा (ETV Bharat Bikaner)

पुलिस के सामने बरकरार हैं चुनौतियांः पहले हेरोइन तस्करी के लिए पाकिस्तान के तस्कर पंजाब से लगती सीमा पर एक्टिव थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजस्थान से पाकिस्तान को लगती गंगानगर बीकानेर की सीमा पर तस्करी के मामले देखने को मिले हैं. इनमें ड्रोन के जरिए तस्करी के मामले सामने आए हैं. सीधे तौर पर सीमा क्षेत्र पर BSF मुस्तैद है, लेकिन जो ड्रग्स पैकेट सीमा से भेजे जाते हैं और भारत में जो लोग तस्करी में लिप्त हैं, उनको चिह्नित कर उनकी पूरी सप्लाई चैन के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है. कई बार ये तस्कर अपने मंसूबे में सफल होते हैं तो नशे की खेप भारत पहुंचती है. जानकारों का मानना है कि सीमावर्ती थानों में नेटवर्किंग और मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की जरूरत पुलिस को है.

20 करोड़ की हेरोइन
अनूपगढ़ में 20 करोड़ की हेरोइन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat File Photo)

दो सालों में कार्रवाई और बढ़े मामलेः नशे के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई को देखें तो वर्ष 2024 में रेंज में 1394 प्रकरण दर्ज किए गए थे. साथ ही इनमें 2126 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 509 वाहन भी जब्त किए गए. इन कार्रवाई में 70 लाख 73 हजार 170 रुपए के साथ ही नशे के रूप में डोडापोस्त, गांजा, अफीम, स्मैक, एमडी, चरस जैसे मादक पदार्थ जब्त किए गए.

वहीं, वर्ष 2025 में रेंज में की गई कार्रवाई में कुल प्रकरण बढ़कर 1544 हो गए. साथ ही 2369 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 494 वाहन जब्त किए गए. इस साल 11 लाख 46 हजार 70 रुपए नकद के साथ ही डोडा पोस्त, गांजा, अफीम, स्मैक, एमडी, चरस जैसे मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. इसी तरह नए साल में 27 जनवरी तक कुल 61 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इसमें 77 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 17 वाहन जब्त किए गए हैं. अब तक 19 लाख 9 हजार 170 रुपए नकद के साथ ही विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.

BSF ने बीकानेर में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन
BSF ने बीकानेर में पकड़ी 8.50 करोड़ रुपए की हेरोइन (ETV Bharat File Photo)

सप्लायर की जड़ तकः बीकानेर रेंज में पुलिस ने नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत नेक्सस को तोड़ने की है. नशे की खेप के साथ पकड़े गए पेडलर महज कुछ रुपयों के लिए नशे की खेप को इधर उधर पहुंचा देते हैं और सप्लायर खुद पुलिस को चकमा दे जाता है. ऐसे में सप्लायर तक पहुंचना आज भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुई है.

ड्रोन के जरिए तस्करीः पिछले कुछ सालों में सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी हो रही है. सीधे तौर पर उसको रोकने के लिए पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भारतीय सीमा में यह डिलीवरी कौन ले रहा है, इसे पता लगाने में पुलिस का मुखबिर तंत्र मजबूत हो जाए तो इस पर काफी हद तक लगाम लग सकती है.

ड्रोन से हेरोइन की तस्करी
श्रीगंगानगर में ड्रोन से हेरोइन की तस्करी पकड़ी गई (ETV Bharat File Photo)

रेंज हुई कुछ बड़ी कार्रवाइयां

  • बीएसएफ पुलिस के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान रावला थाना क्षेत्र में दो तस्कर एवं 13 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई.
  • 12 अगस्त 2025 को बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त सर्च अभियान के दौरान 1.665 किलोग्राम हेरोइन जब्त.
  • 26 अगस्त 2025 को बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त चैंकिंग के दौरान 1800 नशीले कैप्सूल और एक मोटरसाइकिल जब्त.
  • 8 जनवरी 2026 को बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस के साथ संयुक्त चैंकिंग के दौरान ढाई करोड़ की ड्रोन के जरिए फेंकी गई हेरोइन जब्त.
  • 26 जनवरी 2026 को श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी का किया भंडाफोड़. 5 करोड़ की एक किलो हेरोइन पकड़ी.

TAGGED:

DRUG TRAFFICKING
HEROIN SMUGGLING
INDIA PAKISTAN BORDER BIKANER
बॉर्डर क्षेत्र में नशे की तस्करी
DRUG TRAFFICKING IN BORDER AREA

