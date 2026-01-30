ETV Bharat / state

बॉर्डर क्षेत्र में नशे की तस्करी पुलिस के लिए चुनौती, दो साल में कार्रवाइयों के साथ बढ़े मामले

बीकानेरः अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से लगती बीकानेर पुलिस रेंज के सामने नशे की तस्करी की चुनौती लगातार बनी हुई है. पुलिस की ओर से जारी ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी पिछले दो साल में नशे से जुड़े प्रकरण में बढ़ोतरी देखने को मिली है. वर्ष 2024 में जहां रेंज में नशे की तस्करी से जुड़े 1394 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2025 में 1544 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. साथ ही गिरफ्तारियां भी ज्यादा हुई है.

बॉर्डर क्षेत्र में तस्करी से जुड़े मामले को लेकर बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा का कहना है कि पिछले दो सालों में रेंज में जो कार्रवाई हुई है 2026 में इनमें और तेजी के साथ पुलिस काम कर रही है. उन्होंने कहा कि रेंज के चारों जिलों खास तौर से हनुमानगढ़ और गंगानगर में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर फीडबैक लिया और उसी अनुसार अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें पुलिस उन लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है जो इस नशे के कारोबार में लिप्त हैं.

बीकानेर रेंज आईजी हेमंत शर्मा (ETV Bharat Bikaner)

इसे भी पढ़ें- अनूपगढ़: पाकिस्तान से ड्रोन से आई 20 करोड़ की हेरोइन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के सामने बरकरार हैं चुनौतियांः पहले हेरोइन तस्करी के लिए पाकिस्तान के तस्कर पंजाब से लगती सीमा पर एक्टिव थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजस्थान से पाकिस्तान को लगती गंगानगर बीकानेर की सीमा पर तस्करी के मामले देखने को मिले हैं. इनमें ड्रोन के जरिए तस्करी के मामले सामने आए हैं. सीधे तौर पर सीमा क्षेत्र पर BSF मुस्तैद है, लेकिन जो ड्रग्स पैकेट सीमा से भेजे जाते हैं और भारत में जो लोग तस्करी में लिप्त हैं, उनको चिह्नित कर उनकी पूरी सप्लाई चैन के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है. कई बार ये तस्कर अपने मंसूबे में सफल होते हैं तो नशे की खेप भारत पहुंचती है. जानकारों का मानना है कि सीमावर्ती थानों में नेटवर्किंग और मुखबिर तंत्र को मजबूत करने की जरूरत पुलिस को है.

अनूपगढ़ में 20 करोड़ की हेरोइन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat File Photo)

दो सालों में कार्रवाई और बढ़े मामलेः नशे के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई को देखें तो वर्ष 2024 में रेंज में 1394 प्रकरण दर्ज किए गए थे. साथ ही इनमें 2126 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 509 वाहन भी जब्त किए गए. इन कार्रवाई में 70 लाख 73 हजार 170 रुपए के साथ ही नशे के रूप में डोडापोस्त, गांजा, अफीम, स्मैक, एमडी, चरस जैसे मादक पदार्थ जब्त किए गए.