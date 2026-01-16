रुड़की में अवैध शराब के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार, विकासनगर में स्मैक तस्कर चढ़ा हत्थे
रुड़की में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब से भरा ट्रक और विकासनगर पुलिस ने स्मैक तस्कर को पकड़ा है.
January 16, 2026
रुड़की/ विकासनगर: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल पुलिस ने एक 10 टायरा ट्रक से भारी मात्रा में केमिकल बिल की आड़ में लाई जा रही 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया गया है कि पुलिस द्वारा बरामद की गई शराब की यह खेप चंडीगढ़ से बिहार में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी. पुलिस अब इस मामले में पकड़े गए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है.
एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल द्वारा मकर संक्रांति पर्व को लेकर जनपद के सभी थाना प्रभारियों को चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया है. इसी क्रम में जनपद में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत मंगलौर कोतवाली पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, पुलिस के मुताबिक, लंढौरा चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संयुक्त टीम ने विशेष इनपुट के आधार पर एक 10 टायरा ट्रक को रोका गया, जिसके बाद टीम द्वारा ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिस पर ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रक के जरीए केमिकल ले जाया जा रहा है.
वहीं पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर द्वारा की जा रही तमाम आनाकानी और बहानेबाजी के बाद भी जब पुलिस टीम ने ट्रक कंटेनर को चेक किया तो ट्रक के अंदर 300 पेटी शराब (हरियाणा ब्रांड) बरामद की गई. वहीं ट्रक से भारी मात्रा में बरामद शराब के जखीरे के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी चालक रविरंजन कुमार राय पुत्र लखिन्द्र राय निवासी सुन्दरपुर बिरियापुर थाना सकरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस टीम ट्रक को अपने साथ कोतवाली लेकर पहुंची और ट्रक चालक के खिलाफ धारा आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की.
वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह शराब चंडीगढ़ से लेकर हरिद्वार, गौरखपुर खुशीनगर होते हुए बिहार के लिए चला था, लेकिन हरिद्वार में पुलिस की चेकिंग और बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित होने के चलते दूसरे रास्ते से जा रहा था. मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक 10 टायरा ट्रक से 300 पेटी शराब बरामद करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
विकासनगर में स्मैक तस्कर गिरफ्तार: देहरादून जिले के विकासनगर में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 3 लाख रुपए की कीमत की 12.36 ग्राम स्मैक बरामद किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बच्चों को पैसे और चॉकलेट का लालच देकर उनके माध्यम से स्मैक की ग्राहकों तक सप्लाई करता था. पुलिस ने आरोपी तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.
