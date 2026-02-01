ETV Bharat / state

रामानुजगंज के पल्टन घाट से नशे के तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद

आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने सटीक लोकेशन के आधार पर घेराबंदी करते हुए झारखंड के कुख्यात नशा सप्लायर सहित 3 आरोपियों को कन्हर नदी के किनारे सुनसान क्षेत्र पल्टन घाट से गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से लगभग 1500 नग नशीली इंजेक्शन बरामद की गई है, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत लगभग 7.50 लाख आंकी गई है.

बलरामपुर: सरगुजा संभाग की आबकारी उड़नदस्ता टीम ने साइबर सेल की मदद से रामानुजगंज में घेराबंदी करते हुए झारखंड के तीन नशा तस्करों को बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ गिरफ्तार किया. नशीले पदार्थो की भारी मात्रा में तस्करी में संलिप्त तीनों आरोपी रंजीत विश्वकर्मा, मंजूर अंसारी और प्रमोद झारखंड के गढवा जिले के रहने वाले है.

नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद (ETV Bharat)



झारखंड के तीन तस्कर पल्टन घाट से गिरफ्तार

आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को रामानुजगंज के नजदीक पल्टन घाट से रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.





मेडिकल स्टोर की संलिप्तता की भी होगी जांच

इस पूरे खुलासे के संबंध में उड़नदस्ता प्रभारी रंजीत गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हमने सरगुजा डीआईजी से सायबर सेल के लिए मदद मांगी थी. उन्होंने मदद की और सायबर सेल की मदद से हम तीनों आरोपियों का लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब हुए. आरोपियों की लोकेशन पल्टन घाट में मिली जिसके बाद हमने दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के पास से 1500 नग नशीला इंजेक्शन भी बरामद हुआ, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 7.50 लाख है. गढवा जिले से भी इन आरोपियों का अपराध रिकॉर्ड मांगा जाएगा. इनमें से एक आरोपी रंजीत विश्वकर्मा मेडिकल स्टोर में काम करने वाला व्यक्ति है. जिस मेडिकल स्टोर में वह काम कर रहा था, वो इसमें संलिप्त हो सकता है, लिहाजा उसकी जांच की जाएगी.

आबकारी विभाग की टीम झारखंड से छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शन और सीरप की तस्करी में संलिप्त अन्य लोगों और इनके बड़े सप्लायर के चैन तक पहुंचने के लिए सभी एंगल से जांच कर रही है.