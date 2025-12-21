ETV Bharat / state

धमतरी इंडोर स्टेडियम के पास हेरोइन बेचते तस्कर गिरफ्तार

एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

हेरोइन बेचते तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
धमतरी: नशे का कारोबार करने वाले एक बार फिर जिले में एक्टिव हो गए हैं. कोतवाली पुलिस ने हेरोइन बेचते हुए एक आरोपी को धरदबोचा है. कोतवाली पुलिस के अनुसार इंडोर स्टेडियम के पास आरोपी तस्कर हेरोइन बेच रहा था. आरोपी से हेरोइन सहित लाखों का सामान जब्त किया गया है.

एसपी मणिशंकर चन्द्रा ने कहा, नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने में धमतरी पुलिस जुटी हुई है. सप्लायर से लेकर उपभोक्ताओं तक सख्त निगरानी रखी जा रही है. पकड़े गए आरोपी से 2.920 ग्राम हेरोइन, एक मोबाइल, मारुति कार, नगदी समेत जब्त सामानों की कीमत 2 लाख 21 हजार 400 है. आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 21 (ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

हेरोइन बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर, जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस द्वारा निरंतर और सख्त कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को नशे के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है. दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंडोर स्टेडियम के समीप एक युवक हेरोइन की बिक्री कर रहा है. मुखबिर की सूचना को तत्काल एसपी तक पहुंचाया गया, जिस पर एसपी के द्वारा त्वरित टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर इंडोर स्टेडियम ग्राउंड गेट के पास दबिश दी गई, जहां आरोपी को मादक पदार्थ हेरोइन बिक्री करते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया.

जोधापुर वार्ड का रहने वाला है आरोपी

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम रवि सोनी, पिता मोतीलाल, उम्र 39 वर्ष है जो शीतला मंदिर के पास, जोधापुर वार्ड, धमतरी का रहने वाला है. वहीं तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 2.920 ग्राम हेरोइन जिसकी अनुमानित कीमत - 58,400 रूपये है. इसके साथ ही एक मोबाइल, एक पुरानी इस्तेमाली मारुति कार, नकद राशि - 39 हजार 000 रुपये बरामद किए है. सभी जप्त सामानों की कीमत 2 लाख 21 हजार 400 रूपये है.

एएसपी ने दिए निर्देश

एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने कहा, धमतरी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के सप्लाई नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने हेतु निरंतर एवं सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही, चिट्टा/नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि उन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके एवं समय रहते आवश्यक वैधानिक एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके.

संपादक की पसंद

