रेवाड़ी में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद

Drug trafficker arrested in Rewari: रेवाड़ी रेलवे जंक्शन से पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद.

Drug trafficker arrested in Rewari
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 11, 2026 at 8:29 AM IST

2 Min Read
रेवाड़ी: शनिवार को जीआरपी ने रेवाड़ी रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 8 से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया. दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. आरोपियों की पहचान भिवानी के बवानी खेड़ा के सोनू और सिरसा के रानियां निवासी सुखविंद्र सिंह के रूप में हुई है.

रेवाड़ी में नशा तस्कर गिरफ्तार: पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 8 पर एसआई सत्यपाल सिपाही पवन और अमित के साथ चैकिंग कर रहे थे. जांच के दौरान दो युवकों के बैग की जांच की गई. बैग को खोलकर चेक किया गया, तो दोनों के पास से 12 किलो 400 डोडा पोस्त मिला. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों आरोपियों ने डोडा पोस्त राजस्थान के चितौड़गढ़ से खरीदा था. दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और डोडा पोस्त लेकर अपने-अपने गांव जा रहे थे. दोनों ही युवक दसवीं पास हैं. दोनों ही युवक नशे की लत में रहते हैं.

12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद: जीआरपी थाना प्रभारी कृष्णा फौगाट ने बताया कि हमारी टीम आज प्लेटफार्म नंबर आठ पर गस्त पर थी. इस दौरान चेकिंग के समय दोनों युवकों के बैग चेक किए गए, तो दोनों के बैग से 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ. इनकी बाजार की लगभग कीमत 90000 रुपये से ज्यादा की कीमत है. दोनों आरोपी को आज रविवार को अदालत में पेश का रिमाड पर लिया जाएगा.

DRUG TRAFFICKER ARRESTED IN REWARI

