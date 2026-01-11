ETV Bharat / state

रेवाड़ी में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद

रेवाड़ी: शनिवार को जीआरपी ने रेवाड़ी रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 8 से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया. दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. आरोपियों की पहचान भिवानी के बवानी खेड़ा के सोनू और सिरसा के रानियां निवासी सुखविंद्र सिंह के रूप में हुई है.

रेवाड़ी में नशा तस्कर गिरफ्तार: पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 8 पर एसआई सत्यपाल सिपाही पवन और अमित के साथ चैकिंग कर रहे थे. जांच के दौरान दो युवकों के बैग की जांच की गई. बैग को खोलकर चेक किया गया, तो दोनों के पास से 12 किलो 400 डोडा पोस्त मिला. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों आरोपियों ने डोडा पोस्त राजस्थान के चितौड़गढ़ से खरीदा था. दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और डोडा पोस्त लेकर अपने-अपने गांव जा रहे थे. दोनों ही युवक दसवीं पास हैं. दोनों ही युवक नशे की लत में रहते हैं.