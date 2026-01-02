ETV Bharat / state

उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की साजिश फेल, 9 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, लाखों का कैश जब्त

दुर्ग: नए साल पर छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब से हेराइन की तस्करी करने वाले 9 ड्रग्स तस्करों को दुर्ग भिलाई पुलिस ने अरेस्ट किया है. आरोपियों के पास से 8.91 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं. दुर्ग पुलिस ने यह कार्रवाई ऑपरेशन विश्वास के तहत किया है.

ऑपरेशन विश्वास के तहत कामयाबी

दुर्ग पुलिस को यह कामयाबी ऑपरेशन विश्वास के तहत मिली है. दुर्ग डीएसपी अलेक्जेंडर किरो ने खुलासा किया कि आरोपी पंजाब से चिट्टा मंगवाकर बेचने का काम करते थे. इसके दो गिरोह को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है. एक महिला समेत कुल 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से 51.73 ग्राम हिरोइन (चिट्टा), 281.85 ग्राम डोडा चूरा, एक कार और मोबाइल फोन को जब्त किया गया है.