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अजमेर के केंद्रीय कारागार में ड्रग का व्यापार, एक ही मोबाइल नंबर पर 1283 कॉल और 50 लाख का ट्रांजैक्शन

अजमेर केंद्रीय कारागार ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : अजमेर के केंद्रीय कारागार जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार जेल में ड्रग कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है. हत्या के दो मामलों में जेल में कैद कैदी भीखाराम से मारपीट के बाद उसने जेल मुख्यालय को शिकायत थी, जिसके बाद जांच हुई और जेल में ड्रग कारोबार का मामला सामने आया है. जेल के कैदियों के एसटीडी एकाउंट से जेल के बार एक ही व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर 1283 बार कॉल होने का खुलासा हुआ है. साथ ही बाहरी व्यक्ति मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खाते में 1 जनवरी 2024 से 20 अप्रैल 2026 तक करीब 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है. सिविल लाइन थाने के एएसआई लक्ष्मण ने बताया कि जेल अधीक्षक की ओर से एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के जरिए सिविल लाइन थाने को मिला है. जेल में कैद भीकाराम ने जेल एसटीडी के माध्यम से जेल मुख्यालय को प्रार्थना पत्र दिया था. उसका आरोप था कि जेल में कैद बंदी करण और कमल ने उसके साथ मारपीट की है. दोनों आरोपी बंदी जेल में 500 रुपए में नशे की गोलियां बेचते हैं. नशे की गोलियों के एवज में रकम बाहरी एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर से जुड़े फोन-पे पर जेल में नशीली गोलियां खरीदने वाले कैदी पैसा डलवाते हैं. जेल अधीक्षक की और से परिवाद की जांच की गई. इसके बाद जेल अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज करने के लिए आग्रह किया है. जेल अधीक्षक के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सिविल लाइन थाने के एएसआई लक्ष्मण (ETV Bharat Ajmer)