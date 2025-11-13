ETV Bharat / state

चिट्टा सप्लायर का आतंक, थाना प्रभारी को कुचलने की कोशिश, वाहन मालिक के खिलाफ है आपराधिक रिकॉर्ड

गोली लगने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. वाहन मालिक पर पहले से है केस दर्ज.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नशा तस्करों के आतंक से आम जनता ही नहीं पुलिस की भी नींद उड़ने लगे है. थाना सदर हमीरपुर क्षेत्र में नशा तस्करी रोकने के लिए लगाए गए नाके के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब एक चिट्टा सप्लायर ने पुलिस थाना प्रभारी को कुचलने का प्रयास किया. क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं.

चिट्टा सप्लायर ने थाना प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास

सदर थाना पुलिस के अनुसार, पुलिस को चिट्टा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर दुग नेहड़ी-नाल्टी सड़क पर नाका लगाया गया. सुबह करीब 8 बजे जब एक संदिग्ध गाड़ी वहां पहुंची, तो पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. इस दौरान आरोपी ने गाड़ी रोकने के बजाय थाना प्रभारी कुलवंत राणा पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, आत्मरक्षा में थाना प्रभारी ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी की गाड़ी पर गोली चला दी, जिससे उसका टायर पंक्चर हो गया.

एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, गोली लगने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है. वहीं, जिस गाड़ी से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई वह हिमाचल नंबर की है. बड़ी बात यह है कि वाहन के मालिक पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. गाड़ी मालिक का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है.

आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली

एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस को रात के समय सूचना मिली थी कि एक चिट्टा तस्कर हमीरपुर क्षेत्र में नशे की खेप लेकर आ रहा है. इसके बाद थाना सदर की टीम ने सुबह करीब 6.30 बजे दुग नेहड़ी के पास नाका लगा दिया. करीब 8 बजे एक संदिग्ध गाड़ी वहां से गुजरी. जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और थाना प्रभारी को टक्कर मारने की कोशिश की. इसी दौरान पुलिस अधिकारी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई."

मालिक पर पहले से दर्ज हैं नशा तस्करी के केस

वहीं, एसपी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. गाड़ी के मालिक पर पूर्व में भी कई नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उस समय गाड़ी कौन चला रहा था और क्या उसके साथ अन्य लोग भी थे. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे नशा तस्करी की जानकारी पुलिस को दें ताकि समाज को इस बुराई से मुक्त किया जा सके.

