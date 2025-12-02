ETV Bharat / state

ग्रेनाइट की आड़ में नशे की तस्करी, 45 लाख का डोडा-पोस्त पकड़ा, दो तस्कर भाई गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source- Police PRO )

जयपुर: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की सूचना पर भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर की जांच के बाद 304 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है. जिसकी बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपए है. नशे की यह खेप ग्रेनाइट की बिल्टी की आड़ में ले जाई जा रही थी. पुलिस ने मौके से दो तस्कर भाइयों पूरणा राम लेघा (40) और देवेंद्र उर्फ देवा (21) को गिरफ्तार किया है. वे बीकानेर के सोमलसर गांव के रहने वाले हैं. एजीटीएफ ने डवलप की सूचना: एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई है. एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि कांस्टेबल विजय सिंह एवं कांस्टेबल गोपाल धाबाई से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर राम सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. इस टीम ने आसूचना संकलन और मुखबिर तंत्र की मदद से सूचना को पुख्ता किया और तत्काल थाना पुलिस को सूचित किया. पढ़ें: गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए कर रहा था तस्करी, 544 किलो डोडा-पोस्त सहित गिरफ्तार