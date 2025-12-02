ETV Bharat / state

ग्रेनाइट की आड़ में नशे की तस्करी, 45 लाख का डोडा-पोस्त पकड़ा, दो तस्कर भाई गिरफ्तार

एजीटीएफ की पुख्ता सूचना पर गुलाबपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी की. ट्रक की तलाशी में बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त मिला.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source- Police PRO)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 6:37 PM IST

जयपुर: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की सूचना पर भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर की जांच के बाद 304 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है. जिसकी बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपए है. नशे की यह खेप ग्रेनाइट की बिल्टी की आड़ में ले जाई जा रही थी. पुलिस ने मौके से दो तस्कर भाइयों पूरणा राम लेघा (40) और देवेंद्र उर्फ देवा (21) को गिरफ्तार किया है. वे बीकानेर के सोमलसर गांव के रहने वाले हैं.

एजीटीएफ ने डवलप की सूचना: एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई है. एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि कांस्टेबल विजय सिंह एवं कांस्टेबल गोपाल धाबाई से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर राम सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. इस टीम ने आसूचना संकलन और मुखबिर तंत्र की मदद से सूचना को पुख्ता किया और तत्काल थाना पुलिस को सूचित किया.

पुलिस ने रुकवाया तो नाकाबंदी तोड़कर भागे: उन्होंने बताया कि एजीटीएफ की पुख्ता सूचना के आधार पर गुलाबपुरा थाना पुलिस ने नाकाबंदी की. नाकाबंदी तोड़कर भागे संदिग्ध ट्रक को पीछा कर चौकी 29 मील चौराहा पुलिया पर रुकवा लिया. ट्रक की तलाशी लेने पर 15 कट्टों में भरा 304 किलो 700 ग्राम अफीम डोडा पोस्त बरामद हुआ. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

बीकानेर में सप्लाई होनी थी नशे की खेप: प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. दोनों आरोपी आंध्र प्रदेश के मातूर जिले से ग्रेनाइट भरकर पंजाब की ओर जा रहे थे. उन्होंने बीच रास्ते मध्य प्रदेश के जावर क्षेत्र से यह डोडा पोस्त लोड किया. नशे की यह खेप बीकाने के अर्जुनसर गांव ले जाई जा रही थी. जहां देवाराम उर्फ भानु को यह खेप को यह खेप दी जानी थी. वह अपनी कार से उन्हें वहां इंतजार करता मिलता. दोनों तस्करों ने पहले तीन-चार बार मादक पदार्थों की तस्करी करने की बात स्वीकार की है.

