यूपी में कूरियर से मादक पदार्थों की तस्करी; शामली में 4 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार
स्मैक की पूरी खेप राजस्थान से कूरियर से आई थी, जिसे शामली, कैराना, कांधला, पानीपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सप्लाई किया जाना था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 4:43 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एसओजी ने स्मैक तस्करी के एक नए तरीके का खुलासा किया है. पुलिस और एसओजी ने मिलकर 2 तस्करों को करीब 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है. खास बात ये है कि ये तस्करी कूरियर सर्विस के जरिए करते थे.
पुलिस के मुताबिक नशा तस्करी के इस पूरे नेटवर्क के तार शामली से लेकर हरियाणा और राजस्थान राज्य तक जुड़े हुए हैं. स्मैक की यह बड़ी खेप कूरियर के जरिए स्मैक तस्करों के पास पहुंची थी. पुलिस ने पकड़े गए तस्करों को जेल भेजकर अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.
मामला थाना कैराना क्षेत्र के गांव गंदराऊ का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मकान में स्मैक की एक बड़ी खेप रखी हुई है. पुलिस ने मकान पर दबिश दी तो वहां पर करीब 4 किलो 102 ग्राम स्मैक मिली. जिसकी बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई है.
साथ ही वहीं पर दो तस्कर भी मिले गय्युर निवासी सनौली हरियाणा और नवीन उर्फ धोनी निवासी गांव गन्दराऊ थाना कैराना जिला शामली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तस्कर ने बताया कि राजस्थान राज्य के रहने वाले विक्रम नामक व्यक्ति के साथ उसकी फोन पर बातचीत होती थी और वह कूरियर के माध्यम से उसके घर पर स्मैक की सप्लाई देता था. इसके बाद वह विक्रम के बैंक खाते में पैसे डलवा देता था.
फिर उस स्मैक को लेकर अपने दूर के रिश्तेदार नवीन उर्फ धोनी के घर कैराना आ जाता था. जहां दोनों स्मैक को छोटी छोटी मात्रा में तैयार करते थे और फिर उसे जिले के विभिन्न कस्बों शहरों में बेचते थे. पकड़ी गई खेप राजस्थान से कूरियर के जरिए आई थी. पुलिस ने दोनों स्मैक तस्करों को जेल भेज दिया है.
पुलिस अधीक्षक शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि टीम ने कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव गंन्द्राऊ में एक मकान में दबिश दी और वहां से दो अभियुक्त गिरफ्तार किए. मकान से 4 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपए की स्मैक बरामद हुई है. यह पूरी खेप राजस्थान से कूरियर से आई थी. फिर शामली, कैराना, कांधला, पानीपत मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सप्लाई की जाती थी.
ये भी पढ़ेंः बनारस के होटल में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे 10 विदेशी; स्पेन, इटली, जर्मनी, यूएसए, जापान से आए थे