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Special : राजस्थान में बढ़ रहा 'सफेद जहर' का कहर, MD की 48 फैक्ट्रियां ध्वस्त, कूरियर से नशे की सप्लाई कर रहे तस्कर

हाई प्रोफाइल पार्टियों और पब कल्चर से शुरू हुआ सिलसिला गांव-कस्बों तक युवाओं को ले रहा आगोश में. विकास व्यास की रिपोर्ट...

Drug Smuggling in Rajasthan
राजस्थान में बढ़ रहा 'सफेद जहर' का कहर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 7:01 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के युवाओं में सिंथेटिक ड्रग MD के नशे का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. खास तौर पर युवाओं में नशे का यह स्वरूप बहुत तेजी से प्रचलन में आ रहा है, जो इतना घातक है कि एक ग्राम से भी कम मात्रा में इसे लेने पर जबरदस्त उत्तेजना का अहसास होता है. एक-दो बार इसकी खुराक लेने से ही यह नशा किसी भी शख्स को अपना गुलाम बना लेता है. इसके बाद वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से खोखला होता जाता है.

सिंथेटिक ड्रग MD का रासायनिक नाम मेफेड्रोन है. हालांकि, राहत की बात यह है कि राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ), पुलिस और अन्य एजेंसियों ने समन्वित रूप से प्रयास करते हुए पिछले एक साल में MD की 48 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है. इन कार्रवाइयों में करीब 500 किलो MD जब्त किया गया है, जो देश में जब्त MD का करीब 70 फीसदी है. हालांकि, अब तस्कर सीधे इस सिंथेटिक ड्रग की सप्लाई करने के बजाए पोस्ट और कूरियर से भी इस सफेद जहर की सप्लाई कर रहे हैं.

एएनटीएफ आईजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Baharat Jaipur)

यूरोप में ईजाद हुआ MD, राजस्थान में दस्तक : एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग MD का ईजाद यूरोप में हुआ था. यह दिखने में सफेद पाउडर जैसा होता है, जो सफेद जहर है. यूरोप के नाइट क्लब में इसका चलन था, जहां इसे लीगल हाई के नाम से जाना जाता. अब यह सफेद जहर राजस्थान के रेतीले धोरों से लेकर कमोबेश सभी बड़े शहरों, कस्बों और गांवों तक फैल चुका है. पहले प्रदेश में इसकी खपत हाई प्रोफाइल पार्टियों और पब-क्लब कल्चर तक ही सीमित था, लेकिन अब तस्करों ने इस सफेद जहर को गांव-कस्बों तक पहुंचा दिया है. खासतौर पर मारवाड़ में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा, जहां घरों और खेतों तक में फैक्ट्रियां लगाकर MD का उत्पादन किया जाने लगा.

Drugs Suppy in India
यूरोप में ईजाद, मध्य एशिया होते हुए भारत पहुंचा (ETV Bharat GFX)

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घर, फैक्ट्री और खेतों में उत्पादन : राजस्थान में अफीम और डोडा-पोस्त पारंपरिक रूप से नशे के प्रमुख स्वरूप रहे हैं. अफीम और डोडा की अवैध रूप से तस्करी के बीच अब तस्कर बड़े पैमाने पर MD के उत्पादन को बढ़ावा देने लगे. जहां के केवल सप्लाई बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और राजस्थान के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में इसकी सप्लाई भी की जाने लगी.

जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, नागौर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में सुनसान इलाके में बने घर, बंद पड़ी फैक्ट्रियां और सुने मकान को तस्करों ने MD की लैब में तब्दील कर दिया. जहां कम लागत में बड़े पैमाने पर MD का उत्पादन किया जाता और तैयार नशे को राजस्थान के अलग-अलग इलाकों के साथ ही देश के अलग-अलग इलाकों में भेजा जाता.

Drug Smuggling in Rajasthan
सिंथेटिक ड्रग MD का प्रकोप (ETV Bharat GFX)

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युवाओं को आगोश में ले रहा सफेद जहर : उन्होंने बताया कि बीते एक साल में राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए 48 MD फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है. जिनमें 500 किलो से ज्यादा तैयार MD जब्त की गई. उनका दावा है कि देशभर में जो MD जब्त हुई है. उसका 70 फीसदी हिस्सा केवल राजस्थान में जब्त किया गया है. हालांकि, यह दावा अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि राजस्थान में इस सिंथेटिक ड्रग का प्रकोप कितना तेजी से पैर पसार रहा है और खासतौर पर युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है.

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बाजार में मिल जाते हैं MD बनाने वाले केमिकल : उनका कहना है कि MD प्राकृतिक नशा नहीं, बल्कि लैब में तैयार होने वाला सिंथेटिक ड्रग है. इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल आमतौर पर औद्योगिक इस्तेमाल में प्रयुक्त होने वाले केमिकल होते हैं, जो वैध तरीके से बाजार में मिल जाते हैं. इन केमिकल की खरीद वैध है, लेकिन ऐसे अलग-अलग केमिकल से तैयार होने वाला MD काफी घातक नशा है. इसी के चलते ड्रग माफिया इन केमिकल को आसानी से खरीदकर चोरी-छुपे प्रोसेस कर लेते हैं. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आमतौर पर औद्योगिक इकाइयों में काम आने वाले केमिकल को एक निश्चित मात्रा में प्रोसेस कर घातक नशा तैयार किया जा रहा है.

Drug Smuggling in Rajasthan
पहले उत्तेजना, फिर जानलेवा बीमारियां (ETV Bharat GFX)

देश में सबसे पहले गुजरात-महाराष्ट्र में चलन : उनका कहना है कि यूरोप से मध्य एशिया के रास्ते MD भारत पहुंची, जहां शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात में इसका चलन देखने में आया. इसके बाद राजस्थान में बड़े शहरों में हाई प्रोफाइल पार्टियों और पब-क्लब कल्चर में युवाओं ने पहली बार इस सिंथेटिक ड्रग का स्वाद चखा, लेकिन कोरोनाकाल में और उसके बाद यह नशा बड़े शहरों से निकलकर कस्बों और गांवों तक पहुंच गया. आज गांव, कस्बों और छोटे शहरों में खासतौर पर युवाओं के बीच इस नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ा है.

पहले मजा, फिर मौत की सजा : स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स को यह तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, जो चिंता का सबसे बड़ा कारण है. इससे कुछ समय के लिए अत्यधिक ऊर्जा और तेज उत्तेजना का एहसास होता है, लेकिन इसके छिपे हुए खतरे बेहद डरावने हैं. इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, जो कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसके साथ ही अनिद्रा और एंजायटी जैसी समस्याएं भी सिंथेटिक ड्रग के कारण सामने आती है.

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आमजन को भी रहना होगा सतर्क : राजस्थान में MD की फैक्ट्रियों और खरीद फरोख्त पर पुलिस और एएनटीएफ की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं. इन कार्रवाइयों में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो यह है कि राजस्थान अब MD की सप्लाई ही नहीं, बल्कि इसके उत्पादन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. हालांकि, इस सिंथेटिक ड्रग पर लगाम लगाना अकेले पुलिस या जांच एजेंसियों के दम पर संभव नहीं है. ऐसे में आईजी विकास कुमार ने आमजन से अपील की है कि अपने बच्चों को इस सफेद जहर से दूर रखने के लिए सतर्क और सावधान रहें. किशोर और युवाओं के व्यवहार में बदलाव आने पर तत्काल उनसे बातचीत करनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से भी सलाह लेनी चाहिए.

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