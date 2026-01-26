नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में हमीरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.
हमीरपुर: नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चिट्टा तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसके मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई 20 जनवरी को थाना सदर हमीरपुर क्षेत्र के कनौल–भोटा मार्ग पर हुई चिट्टा बरामदगी के मामले की कड़ी के रूप में सामने आई है.
चिट्टा सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
सदर थाना पुलिस के अनुसार, 20 जनवरी को सदर थाना पुलिस की टीम कनौल–भोटा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी. इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया. तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों के कब्जे से 13.83 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया.
नशा तस्करों को खिलाफ एक्शन
रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की गई और उनके मोबाइल फोन का तकनीकी विश्लेषण किया गया. जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनसे चिट्टा तस्करी के नेटवर्क की परतें खुलती चली गई. पूछताछ में सामने आया कि इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर संदीप उर्फ लाडी है, जो ऊना जिले के गोंदपुर क्षेत्र का रहने वाला है. ऐसे में पुख्ता सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस की टीम ने गोंदपुर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी संदीप उर्फ लाडी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से युवाओं को चिट्टा सप्लाई कर रहा था.
हमीरपुर एसपी जनता से अपील
वहीं, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "हमीरपुर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. इस मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अन्य संभावित तस्करों और संपर्कों की भी गहनता से जांच कर रही है. नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. आम जनता को यदि उन्हें नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो फौरन पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके."
