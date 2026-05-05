कार पर पुलिस का लोगो लगाकर मादक पदार्थों की तस्करी, हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
कार पर पुलिस का लोगो लगाकर मादक पदार्थों की तस्करी मामले में भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई. जानिए पूरा मामला...
Published : May 5, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 5:14 PM IST
भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा पुलिस की जिला विशेष टीम व बिजोलिया थाना पुलिस ने मंगलवार को कार पर पुलिस का लोगो लगाकर अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर तकदीर सिंह व दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोनों तस्करों से 246 किलो 620 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन व 21 जिंदा कारतूस जप्त करने के साथ ही लग्जरी कार को भी जब्त किया है. पुलिस द्वारा जप्त अवैध अफीम डोडा चूरा की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 37 लाख रुपये आंकी गई.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम को लेकर जिले की समस्त पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर रखा है. बिजोलिया थाना प्रभारी स्वागत पांड्या के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक सफेद रंग की लग्जरी कार पर पुलिस का लोगो लगा हुआ है, जिसमें अवैध अफीम डोडा चूरा हो सकता है.
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जिसके बाद पुलिस टीम ने बिजोलिया थाना क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच 27 केसरंगज कट पर नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की कार आई, जिसे रुकवाया, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे. उनका नाम-पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम पंजाब निवासी 27 वर्षीय तकदीर सिंह पुत्र करमजीत सिंह व 37 वर्षीय दलजीत सिंह बताया. वहीं, कार की तलाशी ली गई तो कार में कुल 13 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा 246 किलो 620 ग्राम व 1 पिस्टल, 2 मैगजीन व कुल 21 जिंदा कारतूस मिले हैं.
पुलिस ने कार व अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा व अवैध हथियार पिस्टल, मैगजीन, कारतूस को जप्त कर कार चालक तकदीर सिंह व साथी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की.