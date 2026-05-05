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कार पर पुलिस का लोगो लगाकर मादक पदार्थों की तस्करी, हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा एसपी धर्मेन्द्र सिंह ( ETV Bharat File Photo )

भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा पुलिस की जिला विशेष टीम व बिजोलिया थाना पुलिस ने मंगलवार को कार पर पुलिस का लोगो लगाकर अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्कर तकदीर सिंह व दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोनों तस्करों से 246 किलो 620 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन व 21 जिंदा कारतूस जप्त करने के साथ ही लग्जरी कार को भी जब्त किया है. पुलिस द्वारा जप्त अवैध अफीम डोडा चूरा की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 37 लाख रुपये आंकी गई. भीलवाड़ा एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम को लेकर जिले की समस्त पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर रखा है. बिजोलिया थाना प्रभारी स्वागत पांड्या के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक सफेद रंग की लग्जरी कार पर पुलिस का लोगो लगा हुआ है, जिसमें अवैध अफीम डोडा चूरा हो सकता है. भीलवाड़ा एसपी धर्मेन्द्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Bhilwara)