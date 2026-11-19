पढ़ाई पत्रकारिता की, काम गंदे, भोपाल में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी ड्रग्स तस्कर
एमए पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद ड्रग्स तस्करी में उतरी महिला, दुपट्टे की गांठ में छिपाकर रखी थी एमडी ड्रग्स, भोपाल क्राइम ब्रांच ने दबोचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:45 AM IST
भोपाल : पत्रकारिता में एमए की पढ़ाई करने के बावजूद भोपाल में एक महिला को ड्रग तस्करी करते पकड़ा गया है. भोपाल क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स की तस्करी के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 4.66 ग्राम खतरनाक एमडी ड्रग्स बरामद की है. महिला ने ड्रग्स को अपने दुपट्टे की गांठ में छिपाकर रखा था और वीआईपी गेस्ट हाउस के पीछे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास किसी को बेचने के लिए खड़ी थी. सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध महिला को पकड़ लिया.
क्राइम ब्रांच की पूछताछ में महिला ने अपना नाम साजिया आलम पिता महमूद आलम बताया. आरोपी महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित बेगमगंज, चमनगंज की रहने वाली है. वर्तमान में पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद महिला भोपाल की इंद्र विहार कॉलोनी, लालघाटी में रह रही थी. तलाशी के दौरान महिला के गले में डाले हुए दुपट्टे से एमडी ड्रग्स बरामद हुई.
मोबाइल फोन जब्त, महिला से संपर्क करने वाले रडार पर
महिला के पास खतरनाक एमपी ड्रग्सत मिलते ही क्राइम ब्रांच ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया है. महिला की कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ रीसेंट कॉल और मैसेज की जानकारी जुटा रही है, जिससे ड्रग्स खरीदने-बेचने वालों तक भी पुलिस पहुंच सके. आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है, जहां उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.
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भोपाल में ड्रग्स नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, '' अब इस बात की जांच की जा रही है कि महिला एमडी ड्रग्स कहां से खरीदकर लाती थी और भोपाल में किन लोगों को इसकी सप्लाई करती थी. उसके मोबाइल फोन में मिले संपर्कों और कॉल डिटेल के आधार पर संभावित सप्लायर और खरीदारों की जानकारी जुटाई जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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महिला की उच्च शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता के बाद नशे के कारोबार में उसकी संलिप्तता सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. फिलहाल क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है.