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पढ़ाई पत्रकारिता की, काम गंदे, भोपाल में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी ड्रग्स तस्कर

भोपाल में ड्रग्स नेटवर्क खंगाल रही पुलिस ( Getty Images & Etv Bharat )

भोपाल : पत्रकारिता में एमए की पढ़ाई करने के बावजूद भोपाल में एक महिला को ड्रग तस्करी करते पकड़ा गया है. भोपाल क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स की तस्करी के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से 4.66 ग्राम खतरनाक एमडी ड्रग्स बरामद की है. महिला ने ड्रग्स को अपने दुपट्टे की गांठ में छिपाकर रखा था और वीआईपी गेस्ट हाउस के पीछे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास किसी को बेचने के लिए खड़ी थी. सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध महिला को पकड़ लिया.