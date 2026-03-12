सिरसा में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 14 लाख रुपये से ज्यादा की हेरोइन बरामद, पुलिस रिमांड पर आरोपी
सिरसा पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से पुलिस की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है.
Published : March 12, 2026 at 10:35 AM IST
सिरसा: हरियाणा की सिरसा पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. कालांवाली थाना में डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डबवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीआईए स्टाफ कालांवाली और एएनसी डबवाली की टीमों ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं. पुलिस टीमों ने वाणिज्यिक मात्रा में 503 ग्राम हेरोइन और 2 किलो 754 ग्राम अफीम बरामद की है. जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपये बताई जा रही है.
सिरसा पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई: डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि "सीआईए स्टाफ कालांवाली की टीम भारतमाला पुल के नीचे गश्त पर मौजूद थी. उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पंजाब निवासी जगमीत सिंह, भगवान सिंह और मलकीत सिंह सिरसा में बड़ी संख्या में हेरोइन बेचने का काम करते है. वो कार में बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर सिरसा आ रहे हैं. सूचना पर एएसआई दिलावर सिंह ने अपनी टीम के साथ नाकाबंदी की और बठिंडा की ओर से आने वाले वाहनों को चेक करने लगे. कुछ देर बाद एक कार मांगेआना टोल से उतरकर भारतमाला रोड के साथ उनकी ओर आती दिखाई दी."
कार सवार तीन बदमाश गिरफ्तार: डीएसपी के मुताबिक "कार चालक ने सामने पुलिस टीम को देखकर कार को वापस मोड़ने की कोशिश की. हड़बड़ाहट में उनकी कार बंद हो गई. तत्परता दिखाते हुए पुलिस की टीम ने कार को घेर कर साइड में लगवाया. चेक करने पर कार में हेरोइन मिली. इसके बाद पुलिस ने कार सवार तीनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया."
डबवाली पुलिस ने अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार: डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि ऐसे ही "डबवाली पुलिस को सूचना मिली कि दीपा सिंह कालांवाली एरिया में अफीम की सप्लाई करता है. वो अफीम लेकर ट्रेन से मंडी कालांवाली में आ रहा है. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तख्तमल फाटक पर पहुंची और चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान फाटक के साथ वाले रोड से युवक अपने दाहिने हाथ में अटैची पकड़े हुए तख्तमल रोड पर चढ़ा. सामने खड़ी पुलिस को देखकर वो घबरा गया और एकदम से वापस मुड़कर जाने लगा."
पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया: पुलिस ने टीम ने उसे काबू कर उसके कब्जे से 2 किलो 754 ग्राम अफीम बरामद हुई. आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया. डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा.
