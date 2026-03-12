ETV Bharat / state

सिरसा में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 14 लाख रुपये से ज्यादा की हेरोइन बरामद, पुलिस रिमांड पर आरोपी

सिरसा: हरियाणा की सिरसा पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. कालांवाली थाना में डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डबवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सीआईए स्टाफ कालांवाली और एएनसी डबवाली की टीमों ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं. पुलिस टीमों ने वाणिज्यिक मात्रा में 503 ग्राम हेरोइन और 2 किलो 754 ग्राम अफीम बरामद की है. जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपये बताई जा रही है.

सिरसा पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई: डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि "सीआईए स्टाफ कालांवाली की टीम भारतमाला पुल के नीचे गश्त पर मौजूद थी. उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पंजाब निवासी जगमीत सिंह, भगवान सिंह और मलकीत सिंह सिरसा में बड़ी संख्या में हेरोइन बेचने का काम करते है. वो कार में बड़ी मात्रा में हेरोइन लेकर सिरसा आ रहे हैं. सूचना पर एएसआई दिलावर सिंह ने अपनी टीम के साथ नाकाबंदी की और बठिंडा की ओर से आने वाले वाहनों को चेक करने लगे. कुछ देर बाद एक कार मांगेआना टोल से उतरकर भारतमाला रोड के साथ उनकी ओर आती दिखाई दी."

सिरसा में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 14 लाख रुपये से ज्यादा की हेरोइन बरामद (Etv Bharat)

कार सवार तीन बदमाश गिरफ्तार: डीएसपी के मुताबिक "कार चालक ने सामने पुलिस टीम को देखकर कार को वापस मोड़ने की कोशिश की. हड़बड़ाहट में उनकी कार बंद हो गई. तत्परता दिखाते हुए पुलिस की टीम ने कार को घेर कर साइड में लगवाया. चेक करने पर कार में हेरोइन मिली. इसके बाद पुलिस ने कार सवार तीनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया."