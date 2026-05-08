नशा तस्करों की 39 लाख से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज, हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई
हिमाचल में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ 'नशा मुक्त हिमाचल अभियान' के तहत बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 11:18 AM IST
देहरा/ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश में विशेष अभियान के तहत पुलिस नशा माफिया के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है. इसी कड़ी में कांगड़ा जिले की देहरा पुलिस ने भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. देहरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 39 लाख से की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है. यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार के “नशा मुक्त हिमाचल अभियान” के तहत जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए की गई है.
47 साल के आरोपी के संपत्ति फ्रीज
पुलिस जिला देहरा एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि वित्तीय जांच के तहत सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश (दिनांक 30 अप्रैल 2026) पर एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68 (F) के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है. कांगड़ा जिले की तहसील खुंडियां के गांव बलाहर के रहने वाले 47 साल के शरीफ दीन की अवैध तरीके से अर्जित की संपत्ति को पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया है.
इस संपत्ति को पुलिस ने किया जब्त
एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि आरोपी शरीफ दीन ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से संपत्ति बनाई थी. फ्रीज की गई संपत्ति में करीब 14.09 लाख मूल्य का आवासीय भवन और भूमि (खाता संख्या 350, खतोनी 422, खसरा नंबर 1819, कुल क्षेत्रफल 0-01-35 हेक्टेयर) शामिल है. इस संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त कर दिया गया है, ताकि इसका किसी भी प्रकार से लेन-देन न हो सके.
"पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही नशा तस्करी से जुड़े चार मामले दर्ज हैं, जिनमें विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है और चरस की बरामदगी भी हुई थी." - मयंक चौधरी, एसपी, पुलिस जिला देहरा
एक अन्य मामले में 25.38 लाख संपत्ति फ्रीज
उल्लेखनीय है कि पुलिस जिला देहरा द्वारा वित्तीय जांच के तहत यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले एक अन्य मामले में करीब 25.38 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई थी. इस प्रकार अब तक करीब 39.48 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है. पुलिस जिला देहरा एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा.