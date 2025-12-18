मिर्जापुर में ड्रग तस्कर और उसके गुर्गों की गुंडागर्दी; पुलिस के सामने जमकर की मारपीट
चुनार कोतवाली प्रभारी विजय शंकर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है.
मिर्जापुर: जेल से छूटकर घर पहुंचे ड्रग तस्कर ने पुलिस के सामने ही मारपीट की. तस्कर और उसके साथियों ने तेरहवीं कार्यक्रम में 10 हजार रुपए के लिए लाठी-डंडे चलाए और तोड़फोड़ की. इस दौरान चुनार थाना क्षेत्र की पुलिस मौजूद रही, लेकिन तस्कर और उसके गुर्गों को नहीं रोक सकी.
इस मारपीट की घटना में 4 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, चुनार पुलिस ने दोनों पक्षों से 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
चुनार कोतवाली प्रभारी विजय शंकर ने बताया कि चुनार कोतवाली के टेकौर मुहल्ले स्थित बूढ़ेनाथ मंदिर के पास हरिजन बस्ती में रमेश नामक व्यक्ति की मां का तेरहवीं कार्यक्रम चल रल रहा था.
वहीं पर जुआ खेलने के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला आकाश सोनकर 10 हजार रुपए जबरन छीनने लगा. इसे लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार चलने लगे.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झगड़ा इतना उग्र हो गया कि बीच सड़क पर करीब आधे घंटे तक मारपीट होती रही. इस दौरान बाजार में दहशत का माहौल बन गया. दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर लीं.
इस घटना में मादक पदार्थों के बड़े तस्कर से जुड़े गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया. इस घटना में चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया.
चुनार कोतवाली प्रभारी विजय शंकर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है. दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोनों पक्ष के 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
