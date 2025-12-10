ETV Bharat / state

ड्रग्स स्मगलर नसरीन बानो लखनऊ से गिरफ्तार; छह साल से कर रही थी तस्करी, 50 हजार का इनाम था

एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि 50 हजार रुपये की इनामी तस्कर नसरीन को गिरफ्तार किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:23 PM IST

लखनऊ: यूपीएसटीएफ ने बुधवार को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह की सरगना नसरीन बानो उर्फ बादाम को ग्राम फरीदीपुर ठाकुरगंज से गिरफ्तार कर लिया. उसके ऊपर बहराइच पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. नसरीन बानो पिछले 6 वर्षो से गिरोह बनाकर मादक पदार्थो की तस्करी कर रही थी. नसरीन के गैंग का एक सदस्य को बहराइच पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस केस में नसरीन बानो का नाम भी आया था.

महिला पुलिस को साथ ले गयी थी STF: एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने हमारी टीम मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों की तलाश में लगी हुई थी. तभी सूचना मिली की 50 हजार की इनामी नसरीन बानो फरीदीपुर, थाना क्षेत्र ठाकुरगंज, लखनऊ में मौजूद है. सूचना मिलने पर एसटीएफ की टीम ने स्थानीय थाने से महिला पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंची और नसरीन बानो को गिरफ्तार कर लिया गया.

छह साल से कर रही थी तस्करी: नसरीन बानो ने बताया कि उसका मादक पदार्थाें की तस्करी करने वाला गिरोह है, जो जनपद लखनऊ और बहराइच के आस-पास के जिलों में मादक पदार्थाें (ब्राउन शुगर) की तस्करी करता है. वह यह काम पिछले छह साल से कर रही है. मणिपुर राज्य से क्रूड (कच्चा माल) मंगाकर उससे ब्राउन शुगर तैयार करती है, जिसे गिरोह के सदस्यों के माध्यम से सप्लाई कराती है.

बहराइच पुलिस में घोषित किया था इनाम: नसरीन बानो गिरोह के एक सदस्य को एसटीएफ टीम ने 17 अक्टूबर को 3.4 किलो ब्राउन शुगर के साथ जनपद बहराइच से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उसके खिलाफ बहराइच थाना कोतवाली देहात में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. फिर उसे जेल भेजा गया था. इस अभियोग में नसरीन बानो का नाम भी प्रकाश में आया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था. नसरीन बानो को बहराइच थाना कोतवाली देहात एनडीपीएस एक्ट में दाखिल किया गया है.


