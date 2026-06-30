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ड्रग्स तस्कर मुकेश बनिया की संपत्ति सीज, सफेमा की तहत हुई कार्रवाई

ड्रग्स सप्लाई के मामले में रायपुर पुलिस ने तस्कर मुकेश बनिया की 42 लाख की संपत्ति सफेमा के सीज की है.

Drug smuggler Mukesh Baniya
ड्रग्स तस्कर मुकेश बनिया की संपत्ति सीज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 3:52 PM IST

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रायपुर : रायपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में पुलिस ने मंगलवार को गांजा तस्करी करने वाले आरोपी मुकेश बनिया की लगभग 42 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को सफेमा के तहत सीज किया गया है. इसके पहले सेंट्रल जोन ने नशा तस्कर रवि साहू की संपत्ति को सफेमा के तहत सीज किया था.

मुंबई के सफेमा कोर्ट में भेजा जाता है मामला

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सूखे नशे के खिलाफ ये अभियान मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाया है. ऐसे मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने के साथ ही मादक पदार्थ जब्त किया जा रहा है. अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को लेकर मुंबई के सफेमा कोर्ट भेजा जा रहा है. जहां से ऐसी अवैध संपत्ति को सीज किया जा रहा है.

Drug smuggler Mukesh Baniya
ड्रग्स सप्लाई के मामले में मुकेश बनिया की संपत्ति सीज (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मादक पदार्थ तस्करी करने वाले मुकेश उर्फ मुकेश बनिया के खिलाफ वित्तीय जांच में महत्वपूर्ण सफलता पुलिस को मिली है. गांजा तस्करी करने वाले मुकेश बनिया ने अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति लगभग 42 लाख रुपए कमाए थे, जिसे सफेमा कोर्ट के तहत सीज किया गया है- उमेश प्रसाद गुप्ता ,डीसीपी सेंट्रल जोन




कौन है मुकेश बनिया ?
गांजा तस्करी करने वाले मुकेश बनिया रायपुर शहर में मादक पदार्थों की अवैध कारोबार का सक्रिय और आदतन आरोपी रहा है. उसके खिलाफ पहले से 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिन्हें एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स से एक्ट, हत्या, बलवा, मारपीट, गुंडागर्दी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं. 26 फरवरी 2026 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस के साथ ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपी मुकेश बनिया को गिरफ्तार किया था. आरोपी के कब्जे से लगभग 6 किलोग्राम गांजा,1 देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस के साथ ही नशे से संबंधित गोलियां बरामद की गई थी.

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