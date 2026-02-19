चंडीगढ़ में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, दोनों के पास से हेरोइन बरामद, पुलिस ने ऐसे दिया कार्रवाई को अंजाम
चंडीगढ़ पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है. दोनों के पास से हेरोइन बरामद की गई है.
Published : February 19, 2026 at 7:50 AM IST
चंडीगढ़: नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. सेक्टर-31 थाना पुलिस ने दोनों के पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद की है. ये कार्रवाई यूटी एसएसपी कंवरदीप कौर के निर्देश और एसडीपीओ साउथ गुरजीत कौर की निगरानी में की गई. थाना सेक्टर-31 के एसएचओ इंस्पेक्टर राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है.
चंडीगढ़ में दो नशा तस्कर गिरफ्तार: इंस्पेक्टर राजीव कुमार के मुताबिक "17 फरवरी को एसआई दलवीर सिंह अपनी टीम के साथ सेक्टर-31 क्षेत्र में गश्त और अपराध रोकथाम ड्यूटी पर थे. जब टीम पेट्रोल पंप सेक्टर-31 से ट्रिब्यून चौक की ओर जा रही थी, तब दो युवक ट्रिब्यून चौक की तरफ से पैदल आते दिखे. पुलिस को देखकर दोनों युवक अचानक पीछे मुड़ने लगे, जिससे शक हुआ. संदेह के आधार पर पुलिस ने दोनों को रोका और तलाशी ली."
दोनों के पास से हेरोइन बरामद: थाना सेक्टर-31 के एसएचओ ने बताया कि "तलाशी के दौरान विवेक उर्फ वैंकी (22 वर्ष) के पास से 10 ग्राम हेरोइन और विपंशु उर्फ बल्लू (19 वर्ष) के पास से 5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. दोनों आरोपी किसी तरह का लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सके. इस संबंध में एफआईआर धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है."
दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर: इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया "18 फरवरी को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि नशे के स्रोत के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी एक-एक आपराधिक मामला दर्ज है." पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में हाईस्कूल के छात्रों के बीच आपस में मारपीट, वीडियो वायरल, पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में की शिकायत
ये भी पढ़ें- मामा ने भांजे को मार डाला, झज्जर से लापता छात्र यशु का रोहतक में मिला शव, खुलासे से सनसनी